“社交软件Threads的美国用户数到年末为止将低于X的一半”. September. 28, 2023 09:32. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 著名市场调查企业Insider Intelligence26日（当地时间）表示，Meta作为X（之前的推特）的对抗者而推出的社交网络服务（SNS）“Threads”的美国用户数将达不到X的一半水平。 据Insider Intelligence当天发表的报告书显示，到今年年末为止，Threads的用户数为2370万名，将远远低于X的用户数预测值5610万名。用户数最多的SNS是Facebook，为1.779亿名，Instagram和TikTok（抖音国际版）的用户数则分别为1.352亿名和1.023亿名。 类似于X的单句形式的SNS Threads自今年7月上市以来，仅5天用户就超过了1亿名，但由于功能不足等原因，用户流失，上市一个月内减少了近80%。 Insider Intelligence首席分析师贾思敏•恩伯格分析称：“由于（埃隆•马斯克收购后更名的）X的白忙活，初期Threads用户有所增加，但是不能一直依靠退出X的用户”，“（Threads）应该确立超越Instagram扩张或X对抗者的认同感。”最近，Threads增加了台式机版本、关键词搜索等功能。但是恩伯格预测，如果X征收月订阅费，用户和广告商的关心将再次涌向Threads。此前，马斯克18日表示：“为了对抗庞大的机器人（自动信息搜索程序）集团，正在采取小额月使用费支付方式。”

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