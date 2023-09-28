韩元对王者美元汇率剧烈波动……盘中出现今年最高位1356韩元. September. 28, 2023 09:32. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 随着全世界对高利息长期化的担忧扩散，韩元对美元的汇率连日上升（贬值），正在刷新今年以来最高点。韩国政府暗示将介入外汇市场，开始“灭燃眉之火”。 27日，韩元兑美元的汇率比前一个交易日上涨0.8韩元，以1349.3韩元收盘，刷新了收盘价基准年度最高点。当天，盘中汇率一度升至1356.0韩元，这是自去年11月21日（1356.6韩元）以后10个月以来的最高值。 最近随着美联储的高利率长期化预测，外汇市场美元呈现强势，汇率出现大幅波动。最近美国联邦政府的“停摆”忧虑增大，也是导致金融市场不安的因素。 随着高利率预测的扩散，美国10年期国债利率在前一天盘中一度超过4.56%，刷新了2007年以后16年来的最高值。世界六国货币对美元价值的美元指数也达到106.21，创下了去年11月30日以后的最高值。 韩国政府表示，如果汇率变动性增大，将采取应对措施，暗示了介入外汇市场的可能性。副总理兼企划财政部长秋庆镐当天表示：“在没有特殊因素的情况下，如果出现投机趋势或市场不安加剧，当局将采取应对措施。”

한국어