检方申请拘捕李在明被法院驳回……在野党：“无理调查”VS执政党：“并非无罪”. September. 28, 2023 09:31. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 首尔中央地方法院27日驳回了检方对共同民主党代表（党首）李在明的拘捕申请，并表示：“难以认为存在拘留的理由和必要性，不认为已经到了排除不拘留调查原则的地步。”法院负责拘捕令的部长法官柳昌勋（音）从前一天26日起进行了9小时17分钟的拘捕前嫌疑人审问（拘捕令实质审查），最终于当天凌晨2时23分左右宣布驳回拘捕申请。 柳昌勋就教唆伪证及柏岘洞开发事业特惠疑惑等检方指控表示：“从目前确保的人证、物证来看，很难认为存在毁灭证据的忧虑。”对于双铃集团对朝汇款疑惑，他解释说：“李代表作为政党的现任代表，是公共监视和批评的对象，由此来看，很难断定有毁灭证据的忧虑。” 李在明当天凌晨在首尔拘留所前召开记者会表示：“非常感谢司法部坚守大韩民国宪政秩序，做出明智判断。”李在明随后回到住院中的首尔中浪区绿色医院，继续绝食后的恢复性治疗。 共同民主党要求尹锡悦总统正式道歉并解除法务部长韩东勋的职务，针对政府和执政党展开了总攻势。该党当天以全体议员名义发表声明表示：“由于司法部的严峻判断，政治工作宣告失败。尹总统应该立即就针对李代表的标靶调查和试图无理拘留进行道歉，并解除事实上指挥调查的韩东勋部长的职务。” 执政党在慌张的气氛中把矛头转而指向司法部。国民力量党表示：“驳回拘捕令并不是无罪或免罪符。法院向‘狗女儿’（李代表的强硬支持者）屈服了。”总统室表面上表示“对司法部的判断无可奉告”，内部却因为一直倾向于签发拘捕令的可能性，因此表现出了感觉得到的惊慌失措气氛。一名相关人士表示：“确实出乎意料。中秋节民心方面，也会对执政党的立场产生不好的影响。”总统室对共同民主党要求尹锡悦正式道歉和解除韩东勋职务的主张表示拒绝。据悉，尹锡悦当天没有特别提及拘捕令被法院驳回一事。 检察机关也对司法部驳回拘捕令表示不满。检察总长李源锡在上班路上对记者表示：“（法院的判断）好象与检方存在相当大的意见分歧。可能是把重点放在了保障政党代表地位的防御权上了吧？”对于是否重新申请拘捕令还是准备不拘留起诉，李源锡没有表明立场。对于是否再次申请拘捕令的提问，他原则性地回答道：“将通过补充调查，尽全力实现与犯罪相应的处罚。”

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