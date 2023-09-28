《波希米亚人》、《蝴蝶夫人》、《托斯卡》……普契尼旋律浸染的秋天. September. 28, 2023 09:31. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 2024年是意大利近代歌剧的集大成者、占世界歌剧制作四分之一的贾科莫•普契尼（1858~1924年）逝世100周年。全世界将举行相关活动和庆典，今年秋天普契尼歌剧将在全国拉开帷幕。 韩国文化艺术会馆联合会（韩文联）将于10月6日在全南长兴文化艺术会馆开始演出，13、14日在京畿光州南汉山城艺术厅，20、21日在全南顺天文化艺术会馆演出普契尼的代表性票房作品《波希米亚人》。演出企划制作公司HalmaCine Tokki参与了共同制作。女高音尹贞兰、李多美将饰演女主人公咪咪，男主人公诗人鲁道夫一角由男高音申相根、金孝钟饰演，鲁道夫的朋友、画家马尔切洛将由男中音姜亨奎（以上人名均为音译，下同）饰演。 担任制作总监的HalmaCine Tokki代表张吉晃在18日举行的座谈会上表示：“将利用投影仪和媒体艺术技术，在舞台背面和观众席左右墙壁上播放影像，营造19世纪巴黎的氛围。最近在歌剧演出中使用投影仪的情况很多，但是利用三面像围住观众一样提高投入感是非常罕见的事情。”张代表说：“第一幕、第四幕的阁楼、第二幕的咖啡厅、第三幕的下雪的巴黎郊区，在演出场就像再现一样，让人感觉十分真实。” 京畿城南艺术中心将于10月12日至15日在城南艺术中心歌剧院演出普契尼的名作《蝴蝶夫人》。来往于演出和时尚的导演郑九浩将尝试将原作舞台19世纪的日本转变为公元2576年的宇宙的破格演出。郑求浩在20日举行的座谈会上表示：“为了消除原作的帝国主义要素、平克顿和巧巧桑的阶级差异，改变了背景。”林世京和朴在恩将饰演女主角巧巧桑，男主角平克顿一角则由男高音李凡柱和许英勋饰演。 10月13日、14日，在首尔江东艺术中心大剧场汉江将上演以“最具男人味的普契尼歌剧”为背景的拿破仑战争时期的《托斯卡》。歌剧歌手托斯卡一角由金罗熙、徐善英饰演，恋人画家卡瓦拉多西一角由男高音朴成奎、申相根饰演，罗马警察总监斯卡皮亚一角由男中音朴正民、郑胜基饰演。 在京畿高阳ARAMNURI ARAM剧院，普契尼最后的杰作《图兰朵》将于11月11日、12日公演。继承首尔市歌剧团10月26日至29日在世宗文化会馆大剧场演出的《图兰朵》制作公司的是导演孙镇策的《图兰朵》。饰演图兰朵公主的是女高音李允贞、金智恩，饰演赌上身家性命向公主求婚的卡拉夫王子的是男高音申相根、朴智应，饰演因王子的挑战而失去生命的侍女柳儿一角的是女高音申恩慧、朴素英。

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