感谢能见面的中秋节……希望能忍住唠叨传达真心. September. 28, 2023 09:30. . “在芋头汤里新摆松叶糕（芋羹松饼○初新）/在地板上不动声色地安慰母亲（堂上慇懃慰母親）/叹息兄弟姐妹中少了一人（姊妹弟兄歎少一）/今年的中秋节最让人费心伤神（今年秋夕最伤神）（出自《荷斋日记》）” 正向王室和官府交纳碗碟器皿的池圭植在1900年距离中秋节仅剩6天的时候，家中9岁的孩子水龟因病离开了人世。过节的时候煮了芋头汤，准备了松糕，但是那时候的心情会怎么样呢？虽然屋后枣树上结的大枣比以前多了一倍，所以摘了很多，但是孩子已经无法理解父亲想传达的心意。池圭植将这种心情写成诗，写在日记里。 中秋连休开始了。因为家人是爱憎很深的关系，所以即使克服回乡路上的停滞，回到久违的故乡见到家人时，也会像思念的心情一样说不出话来。但是也有想见却再也见不到的人。诗人朴南秀吟诵道。“离开故乡/凝望的仲秋之月/思念的镜子/思念着北边的奶奶/思念着去美州的妻子/我现在像蟋蟀一样/身体冻得直发抖。” 100年前的中秋节也是如此。1923年中秋节第二天，即9月26日，东亚日报以“总督府第二次安否调查到达”为题，密密麻麻地登载了关东大地震幸存者的名单。听到当年9月1日发生的大地震消息后，因不知道家人的生死而坐立不安的他们看到名单后，可能松了一口气。那天本报社论是这样写的。“‘虽然是中秋节，但很凄凉！’这是非常悲伤的一句话。” 1933年10月中秋节左右，登载了想念去满洲赚钱的哥哥的“在故乡的小妹”写的信。“今天是8月中秋佳节，一轮明月挂在蓝天，此时此刻的深夜寂静无言！……茫然地望着远方哥哥所在的地方，在刻骨铭心（思念）哥哥的时候，心里除了焦急只剩焦急。” 《三国史记》中记载，新罗琉璃王定下6部后，分组进行织布比赛，到了8月15日这一天会根据织布的多少来判定胜负，中秋娱乐（中秋节）由此开始。输的一方要用食物和酒招待获胜的一方。有点奇怪的是下一句。“这时，输的一方的一个女人站起来跳舞叹息，口中唱的是会苏会苏，其音调悲伤优美，所以日后起歌名《会苏曲》。” 即使输了，但玩乐的时候为什么会如此伤心呢？虽然有将“会苏”解释为“集”或“知”等见解，但也许包含着“把无法见面的灵魂全部聚集起来让其苏生”的恳切心情，也许这是我们毫无根据的推测。就像诗句“秋天到了/中秋节不远了/中秋节到了/我一定会/那些想念逝去的人们”一样。 能见面就已经很感谢了。今年中秋节，让我们再次吞下涌上喉咙的唠叨，传达真心吧。“是满月。/…/无业游民流氓巴人/去看看儿女吧/随风而归/银衣还乡的夜路/思念的故事/月亮也会被填满”（出自金敬熙（音译）的《中秋》中）。

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