“交水费！”把120万亿韩元产业园区当作人质，地方自治团体长“拿着批准权耍威风”. September. 27, 2023 08:07. . 京畿道骊州市市长以解决地区夙愿事业为条件，不当推迟120万亿韩元规模国策项目的许可，监查院前天对他下达了“严重注意”的处分。京畿道杨州市市长以选举公约为由试图取消前任市长批准的项目，也受到了同样的处分。这是监查院对选举职公务员可以采取的最高水平的惩戒。监查院甚至将两个事例通报全国地方自治团体，要求将其作为“反面教材”。 骊州市长李忠宇（音）在去年6月地方选举中当选后，中断了已处于收尾阶段的“龙仁半导体集群”项目相关批准程序。该项目需要从经过骊州市的南汉江引进工业用水，但骊州市坚持，如果中央政府和京畿道不解决骊州市的夙愿事业，就不能批准。去年11月，李忠宇得到在骊州市建立产业园区的承诺后，才给予了批准。预计能创造超过17000个工作岗位和188万亿韩元以上的附加价值的项目，一度被地方自治团体的“用水价码”要求所阻挠。 杨州市市长姜秀贤（音）在去年7月就任后曾试图取消已经获得建筑许可的杨州玉井新城物流中心建设事业。理由是预定入住新城市的人提出了“房价可能会下降”的民怨，自己也提出了取消许可的选举公约。为工程而提出的道路占用许可申请也是在没有法律依据的情况下被驳回。因此，工程推迟了4个月以上，施工公司损失超过20亿韩元。 地方自治团体以许可权和法令权威解释为武器向企业施压，导致企业投资被推迟、流产的事例很多。打着“相生合作”等旗号提出无理要求的情况也很多。2019年2月发表的龙仁半导体集群事业，直到今年6月才开始建设用地。除了骊州市的小算计外，由于环境影响评价、产业园区计划审议、土地补偿等，项目被多次推迟。三星电子平泽半导体工厂仅解决电力供应的输电线路问题就花费了5年时间，输电线路的地下化费用750亿韩元也要由企业承担。 虽然每个地方自治团体都强调“适合企业发展的城市”，但只要持续进行变卦、作威作福的行政和粗略估算的限制，就是不可能做到的口号。世界各地方自治团体纷纷提出破格条件，展开吸引企业的竞争，而韩国地方自治团体却把企业赶出去，真是令人寒心。地方自治团体有必要自我反省，防止再次发生滥用许可权、破坏对行政的信任、妨碍企业经营活动的事情。

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