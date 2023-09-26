拜登42%VS特朗普51%……拉开9个百分点的差距. September. 26, 2023 07:56. by 华盛顿=常驻记者文炳基、金宝拉记者 weappon@donga.com、purple@donga.com. 在明年美国大选中，拜登总统和·特朗普前总统很有可能再次对决，而舆论调查结果显示，特朗普大幅领先拜登。这一结果与在误差范围内忽上忽下的以往调查不同，执政党民主党的不安情绪正在高涨。 根据24日发布的《华盛顿邮报》与ABC（美国广播公司）的调查结果，特朗普的支持率为51%，领先拜登（42%）9个百分点。该调查于15日至20日以1006名美国选民为对象实施。抽样误差为±3.5个百分点。 分析认为，这表明传统上支持民主党的倾向较强、2020年大选时也集中投票给拜登的西班牙裔、黑人、年轻人的支持率不如以前。美国广播公司表示，非白人选民对拜登的支持率停滞在50%，特朗普的支持率今年以来却从32%上升到了43%。 特别是西班牙裔选民对特朗普的支持率为50%，领先于拜登（44%）。据舆论调查公司爱迪生调查透露，2020年大选时，65%的西班牙裔选民投了拜登的票。 81岁的拜登的年龄和不断出现的健康异常说等，也在侵蚀青年选民的投票心。美国广播公司表示，在此次调查中，53%的18岁至35岁应答者支持特朗普。这比只有38%的拜登高出15个百分点。 此前，美国智库美国企业研究所8日发布的调查结果显示，未满50岁的黑人选民中只有20.9%的人回答“支持拜登挑战连任”。这反映了对拜登就减免大学学费等年轻选民重视的议题未能拿出特别对策的不满。 拜登把创造1200万个工作岗位等自己的经济政策“拜登经济学”带来的成果作为主要政绩。但对于他的经济成果，回答“积极评价”的人只有25%。同一天公布的全国广播公司（NBC）舆论调查中，56%的人对拜登的国政运营持否定态度。这是自2021年1月执政以来的最低水平。 拜登断然拒绝了民主党内部分人提出的推出其他候选人论，再次确认了和4年前一样把黑人和印度裔混血副总统卡梅拉·哈里斯作为竞选伙伴的副总统候选人的意向。此外，23日在黑人议员聚会“黑党员大会”活动中，他还嘱咐大家给予支持。

한국어