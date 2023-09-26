尹锡悦：“只要奋身拼搏，世博会终将是我们的”. September. 26, 2023 07:56. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统（照片）25日强调：“至诚能够感天。确信全球市场和世博会就是我们的，只要奋身拼搏，最终就会成为我们的。”尹锡悦为出席联合国大会而访问美国纽约，为釜山申办“2030世界博览会”奔走呼喊。他嘱咐国务委员们要竭尽全力到最后一刻。 尹锡悦当天在龙山总统室主持的国务会议上表示：“我们不能抱着我们想要的东西只要大概齐努力就会到手的茫然想法。必须对我们的目标充满信心，为了实现这一目标而付出一切。” 尹锡悦在闭门会议上表示：“为了双边会谈，其他国家首脑每隔30分钟、一个小时地等待着，如果日程被推迟，可能会心情不好，但很多首脑都希望与大韩民国总统见面。大韩民国的地位大幅提高。”据悉，他还嘱咐国务委员们说：“会见各国首脑后发现，为韩国企业走出国门开展事业提供很多帮助是非常重要的。” 据悉，尹锡悦当天主持国务会议期间流鼻血后，急忙止血。据说，尹锡悦用纸巾止住鼻血，结束了剩下的会议。总统室相关人士表示：“从纽约回国后立即消化民生日程，似乎有些吃不消。”尹锡悦23日回国后，出席了忠清南道公州市“2023大百济典开幕式”。24日，他与夫人金建熙一起来到了龙山儿童庭院为迎接节日而举办的八道集市。 尹锡悦计划在节日长假期间继续民生日程，邀请日本广岛原子弹爆炸受害者、访问传统市场、鼓励军队等多种日程正在拟议之中。

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