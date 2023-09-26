好莱坞编剧工会在罢工146天后暂时达成协议. September. 26, 2023 07:56. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 从今年5月开始，敦促改善待遇、保护人工智能（AI）时代的知识产权等而展开罢工的美国好莱坞编剧工会与制作公司方面达成了暂定协议案。但是演员工会仍然在进行罢工，因此即使最终达成协议，编剧们能否立即回到工作岗位还是未知数。部分编剧的立场是，为了向演员工会表示支持，不管协商达成与否，都将与演员工会共进退。 据CNN等媒体24日报道，当天好莱坞1.15万多名电影及电视节目编剧所属的“美国编剧工会（WGA）”与代表Netflix、迪斯尼等大型制作公司的“电影•TV制作者联盟（AMPTP）”签订了为期3年的预备协议。这是自5月2日开始罢工后，时隔146天。该协议案最快要在26日实施的工会成员的批准投票中通过，编剧们才能重返工作岗位。 双方的具体协议案尚未公开。但是据彭博社和华盛顿邮报等报道，此次协议没有涉及降低工会要求的基本工资及再上映分配金上调水平等内容，而是包含了向人气节目的编剧支付奖金的方案。据悉，还包括了在电视秀制作现场设置“工作室（writing room）”等保障编剧的制作参与、利用生成型AI时保护编剧们的知识产权的方案等。最近大部分电视秀在拍摄开始前以编剧合约到期的方式将剧本制作和制作分开。 另一方面，约16万名所属的“演员•广播艺人联合工会（SAG-AFTRA）”对此次协议表示欢迎，但表示仍然坚持罢工。演员工会比编剧工会晚两个月于今年7月14日进行了罢工。他们也要求提高最低工资、AI时代的演员保护对策等。

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