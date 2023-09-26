即使是“丑小鸭”也没关系……作家安徒生带来的安慰. September. 26, 2023 07:56. . 在成为父母和养育孩子的过程中，经常会产生过“第二次人生”的想法。例如，时隔数十年再次回忆并演唱一度被遗忘的童谣歌词，重新分析日常生活中毫无想法地使用的韩文的创制原理，教孩子写字等。每当这时，就像乘坐时光机回到幼儿时期，重新反复学习一度忘记的事情一样。 不论时代如何，经典的力量在孩子们的世界里也是有效的。有一段时间，孩子每晚睡觉前经常找的书就是《伊索寓言》系列和《安徒生童话》。长大成人后再次接触到的童话作家汉斯•克里斯蒂安•安徒生（1805~1875年）的作品和《伊索寓言》，通过自个儿的教训可以反复思考各种想法，具有相当大的魅力。我认为名作这个修饰语不是无缘无故添加的。 其中最具代表性的作品是安徒生的《丑小鸭》。正如大家所知，掺杂在鸭群中，因过于不同的样子而受到虐待和厌恶的鸭子原来是美丽的天鹅。这部童话再次让我感到与众不同的是，这部作品融入了安徒生的自传故事。 安徒生出生于丹麦奥登塞一个贫困修鞋匠的家中，他原来的梦想是成为话剧演员。由于家庭环境贫寒，没能好好接受正规教育的他，因为发音不准确等原因，作为演员没能成功。费尽周折进入拉丁语学校学习文学后，他梦想着成为作家，推出了童话和小说，但由于文章中处处存在的错误语法和错别字等，未能得到现有文学界的认可。影射在活动初期遭到文学界排斥的自己的样子的作品就是《丑小鸭》。 安徒生不仅出版了《丑小鸭》，还出版了以自己贫穷不幸的母亲为原型的《卖火柴的少女》、以自己未能实现的爱情为主题的《人鱼公主》等多部名作。虽然安徒生已经离开人世，但这些作品成为了数百年来全世界儿童喜爱的名作童话。语法的错误和错别字没能抑制作品所具有的信息的力量。 每个人在生活中至少都有过一次成为“丑小鸭”的经历。虽然为了寻找更好的工作而跳槽，但在适应新组织的过程中，可能会有因现有职员的欺生而流过眼泪的上班族，也有因为多少有些“突出”而得不到周围人欢迎的人。在即将到来的节日里，亲戚们“就业了吗”、“什么时候结婚”等“多管闲事”的发言也会让一些人受伤。重新读《丑小鸭》时，即使遇到尴尬的情况，也希望不要在别人视线规定的“丑小鸭”阶段停滞不前。为了能够扬眉吐气地抖一抖，站起来，以天鹅的姿态振翅高飞。即使在不惑之年，也要从为孩子们准备的童话中学习生活。

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