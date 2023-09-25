习近平会见韩德洙，“认真考虑访韩”. September. 25, 2023 08:59. by 申圭镇记者、北京=常驻记者 金基龙 newjin@donga.com、kky@donga.com. 中国国家主席习近平23日在会见韩国国务总理韩德洙时首先表示：“将认真研究访韩问题。”这是他在与为参加杭州亚运会开幕式而访华的韩德洙进行双边会见时做出上述表示的。因此有观察人士认为，习近平主席最快将于明年上半年访韩。韩国政府高层相关人士24日接受《东亚日报》电话采访时表示：“习主席亲自提出（访韩）问题，两国间的相关讨论将加快速度。”但总统室高层负责人表示：“韩国外交的第一原则是‘相互尊重’。我们不会采取纠缠中国的姿态。” 韩国政府高层相关人士23日在当地新闻发布会上就习主席首先提及访韩问题强调说：“他知道轮到自己先访韩了。”此前，前总统文在寅在任内两次访华，但习主席没有访韩。习主席最后一次访韩是在朴槿惠政府时期的2014年7月。 习近平就韩国计划在年内举行的韩中日三国领导人会议表示：“欢迎在适当的时候举行。”中国通常都会安排总理出席韩中日首脑会议。随着习主席对三国首脑会议的召开表明肯定立场，有人预测说，三国首脑会议之后习主席有可能访韩。 但当天中国外交部公开的消息文中，没有提到习主席访韩或韩日中领导人会议等内容。根据消息，习近平表示：“韩中经济密切，供应链深度相连。两国为了利益加强合作，可以继续取得优秀的成果。”

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