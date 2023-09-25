举着太极旗群唱，欢呼声此起彼伏的“波女婿”. September. 25, 2023 08:58. by 高阳=金泰彦记者 beborn@donga.com. “非常感谢邀请我来到如此美丽的国家！” 23日，在京畿高阳市一山西区韩国国际会展中心（KINTEX）举行首场访韩演唱会的流行歌星“波兹•马龙”（28岁•奥斯汀•理查德•波兹）向现场3万多名观众大喊。在作为世界巡演的一环而举行的此次演唱会上，他不断比心表达感谢之情。 马龙当天演唱了《Better Now》（2018年）、《Wow》（2019年）等23首歌曲。穿着组合BLACKPINK的T恤，一手拿着装有啤酒的杯子登场的马龙从第一首歌开始就引来了热烈的群唱。在今年7月发表的新专辑收录曲《Mourning》舞台上，他展示了滑稽的舞蹈，在Billboard主要单曲排行榜“Hot 100”上盘踞了50周之久的《Congratulations》（2016年）舞台上，他像呐喊一样唱歌，声势压倒了观众。 与强烈的歌曲不同，每次结束歌曲时，他都会用生疏的韩语恭敬地说“谢谢”，观众席上不时爆发出笑声。他还展示了与年轻粉丝的合作舞台。马龙介绍说“到达韩国后，从机场开始遇到的粉丝”，随后该女性粉丝进行了马龙的歌曲《stay》的吉他演奏。而戴着纱帽在舞台上玩耍的马龙则在伴奏下唱歌。 最近与韩裔女性订婚并生下女儿的他被韩国粉丝亲切地称为“波女婿”。他当天演唱了《Too Young》（2016年），并坦言“最近我的所有瞬间都在为我的孩子而活”。演唱安可歌曲《Sunflower》（2018年）时，太极旗飘扬，得到了热烈的反响。

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