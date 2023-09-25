美国只接受韩国关于半导体规定的部分要求……要找到减少损失的方案. September. 25, 2023 08:57. . 根据《半导体支援法》，美国商务部把获得补贴的韩国企业在中国扩大尖端半导体生产设施的范围限定为5%。这是韩国企业和政府要求的10%的一半。在中国设有工厂的三星电子、SK海力士的苦恼进一步加深。 此次确定的《半导体支援法》护栏条款规定，如果在美国获得补贴的企业在10年内实际增加中国等“担忧国家”的半导体生产能力，需要全额返还补贴。对于“实质性扩张”的标准，尖端半导体是现规定的5%以上，旧型半导体为10%。半导体补贴总额达390亿美元（约52万亿韩元）。 三星电子在中国西安生产40%的NAND闪存，SK海力士在无锡和大连分别生产40%的DRAM半导体和20%NAND闪存。对于这两家企业来说，出现了强有力的投资制约因素。由于半导体产业的特性，即使暂时停止设备升级，也会在竞争中处于劣势。扩大投资的标准从当初的“晶片投入量”转变为“生产设施规模”，虽然出现了一些变通性，但维持现状以上的攻击性投资变得非常困难。 美国最近对半导体相关制裁的意志变得更加强硬。这是受制裁对象华为推出搭载中国产尖端中央处理器（CPU）和非法途径获得的SK海力士DRAM半导体的智能手机的影响。美国商务部长雷蒙多表示：“哪怕是1美分的援助金，也不能有助于让中国领先于我们。” 对于韩国企业来说，很难拒绝美国向一家工厂发放数万亿韩元的补贴。如果放弃，在与得到支援的台湾、美国企业的竞争中可能会落后。尽管如此，也不能停止或缩小在既是主要生产基地又是最大半导体消费国的中国的事业扩大。在规定的护栏内，迫切需要通过最大限度的有效投资减少损失的战略。 下个月还会有影响韩国企业中国半导体事业的重要决定。就美国、荷兰、日本企业制造的尖端半导体设备对华出口控制问题，韩国企业能否延长得到认可的例外措施，将见分晓。韩国企业对美国的投资要求反应最为积极，在当地创造了很多工作岗位。必须以此为杠杆说服美国政府，让韩国企业不再遭受损失。

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