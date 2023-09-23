李在明拒绝辞职……共同民主党面临“内战”. September. 23, 2023 08:07. by 姜成辉记者、金慈贤记者 yolo@donga.com、zion37@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明在其逮捕同意案在国会获得通过一天后的22日表示：“请（共同）民主党保持团结。我将竭尽全力成为更加民主的民主党。”据分析，虽然当天“非李在明”派要求李在明和亲李在明派领导层辞职，但李在明明确表示无意辞职。 在绝食期间住院的李在明当天下午通过党部发表的声明中表示：“请超越李在明，守护民主党和民主、国民和国家。（我）相信国民，将毫不屈服地锐意进取。”他还呼吁支持层团结起来，说：“请让民主党成为主人，填补、指责和改正民主党的不足。”共同民主党相关人士表示：“其核心要义是，党越是处于危机状况，越应该以李代表为中心团结一致。” 亲李在明派领导层也表示，“李代表不会辞职”，并预告将惩戒在逮捕同意案表决中投赞成票的非李在明派议员等，非李在明派则强烈反对。由此，共同民主党正在走向接近内战水平的极端矛盾。亲李在明派最高委员郑清来当天上午在党最高委员会议上表示：“同一党派的国会议员出卖了自己的党代表。这是在与敌人同寝。将采取相应的措施。”亲李在明派干将郑成浩议员也在脸书上写道：“不能原谅害党行为者。”前一天，该党最高委员会表明了“投赞成票是害党行为”的立场。领导层议员在当天的通话中表示：“前一天最高委员会将投赞成票规定为不能容忍的明确害党行为，因此将找出投赞成票的议员，并采取相应的措施。”党内还有人提出了对自承投赞成票事实的议员采取开除出党等措施的可能性。 对此，非李在明派对前一天只有院内代表朴光瑥等非李在明派院内领导层承担责任辞职表示抗议，并主张，“李代表和亲李在明派领导层也应该辞职，组成团结型紧急对策委员会”。李元旭议员在YTN广播中表示：“朴院内代表不是应负责任的人，却承担了责任。”一名中立倾向的议员也表示：“只有朴院内代表像断尾一样被断掉，剩下的议员们却为了保住自己的位子而坐在那里，这像话吗？”金钟民议员当天在SBS广播中表示：“应该以党内重量级议员为中心，成立团结型紧急对策委员会。”共同民主党当天下午召开党务委员会，决定26日举行新院内代表的选举。 关于李在明拘捕令的实质审查将于当天上午10点在首尔中央地方法院举行。由负责拘捕令的部长法官柳昌勋（50岁，司法研修院第29届）负责审理。李在明方面正在考虑当天出席，但如果以健康状态等为由要求变更日程，法庭也有可能与检察机关协调调整审查日程。

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