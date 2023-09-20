扩大生活补助对象，明年将放宽至中等收入的32%. September. 20, 2023 09:35. by 趙健熙 becom@donga.com. 随着基础生活保障制度的生活补助对象扩大到中等收入的35%，生活补助领取者将增加约21万人。随着明年中等收入上调6%，每月领取的金额最多也将上涨21万韩元（以4人家庭为准）。 政府19日发表了包含上述内容的《第三次基础生活保障综合计划（2024~2026年）》。由生计、居住、医疗、教育补助构成的基础生活保障制度是以贫困阶层为对象的社会安全网。增加基础生活保障制度的对象，提高补助金是强化现政府的国政课题“弱者福利”。 保障最低生活费的生活补助对象自2017年以后首次扩大。生活补助的标准是按照收入顺序排列家庭时中央值的“中等收入”。随着明年将中等收入30%的现行标准放宽到32%。领取者将从今年的159.3万人增加到明年的167.8万人。随着今年4人家庭中等收入（572.9914万韩元）的上涨，供需额也从每月162万韩元上涨到183万韩元。政府计划到2026年为止，将生活补助对象扩大到中等收入的35%（共180.7万人）。 由国家支付医疗费的医疗补助对象维持在中等收入40%的水平。相反，实际上将废除重症残疾人的抚养义务人制度。父母和子女、配偶只要年收入不超过1亿韩元，就可以享受医疗费优惠。保健福利部长官赵圭洪（音译）表示：“将进一步提高贫困层的最低生活水平，积极消除贫困死角地带。”

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