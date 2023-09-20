尹锡悦：“我是双边会谈机器”……与9国首脑会面，为申办世博会而战. September. 20, 2023 09:35. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统当地时间18日为出席联合国大会而访问美国纽约。从第一天起，他就与9个国家举行了双边首脑会谈，展开了申办2030年釜山世界博览会的外交战。总统室强调：“尹总统把纽约外交部公馆作为申办世博会的‘大本营’，往返于联合国总部，在最前线东奔西走。预计在六天四晚的时间里，至少与38个国家的首脑举行双边会谈。” 尹锡悦与夫人金建熙乘坐“空军一号”机当天降落在美国纽约肯尼迪国际机场，进行了与9个国家首脑见面、约7个小时的强行军。尹锡悦从上周前往印度出席二十国集团（G20）峰会起就对幕僚们说：“我是双边会谈机器。希望到联合国大会时也能多安排双边会谈。” 访美第一天，尹锡悦从斯里兰卡开始，会见了圣马力诺、布隆迪、捷克、丹麦、黑山、土库曼斯坦、圣卢西亚、波黑等9个国家的首脑。尹锡悦在请求支持釜山时说：“釜山是世界第二大转运港，也是连接欧亚大陆和太平洋的门户。釜山世博会将以世界最高数码技术，成为向全世界宣传世博会参加国的文化、历史、资源和商品的最佳平台。” 尹锡悦还在纽约当地公馆设置两处会谈场所，往返于两个会谈场所之间与各国首脑见面。特别是，尹锡悦还与只有33000多人口的圣马力诺的亚历山大·斯卡拉诺、阿德莱顿尼执政官举行了首脑会谈。意大利内陆国家圣马力诺像罗马共和国一样，2名执政官是象征性的国家元首。圣马力诺作为国际展览局成员国，拥有对世博会举办地的投票权。

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