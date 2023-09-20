中国科学力量已超越美国……“封锁的悖论”. September. 20, 2023 09:33. by 崔智元记者、东亚科学记者 朴正渊 jwchoi@donga.com. 据悉，中国“科学崛起”已超越美国，成为科学界最具影响力的国家。据分析，特别是美中矛盾导致两国间的研究合作大幅减少，反而扩大了中国的影响力。甚至有人担心，故意将中国排除在半导体和电池等尖端产业供应网之外的尝试也会导致“第二次科学崛起”。 据科学界19日透露，世界级学术杂志《自然》上个月通过5篇论文，集中分析了中国科学崛起的现象和背景。简言之，中国以与美国的矛盾为契机，加快了此前一直强调的“科学技术自立自强”步伐。最近，尽管美国对中国半导体市场采取了强硬的制裁，但科学界也出现了与华为自主开发尖端半导体相似的情况。 据《自然》报道，中国和美国科学合作件数从2020年开始逐渐减少，去年与2020年相比减少了15%。因为美国禁止将量子计算机等特定领域的中国产设备用于研究或限制与中国研究者的共同研究。 由此，在美国进行研究后回国的中国科学家正在迅速增加。中国的内部科研力量也成比例地大幅提高。《自然》在6月发表的《自然指数共享》中将各国自然科学研究影响力数值化，结果显示去年中国超过了美国。中国在该指标中获得了同比增加21.4%的19373分。美国比去年减少6.9%，获得了17610分，将第一的位置让给了中国。在自然科学领域，中国论文的“数量”在2017年超过了美国，但现在首次出现了“质量”赶超的评价。《自然》上个月发表的论文分析了这种现象的原因。 美国国立政策基金会还指出，随着中国科学家在美国未能完成博士课程的情况层出不穷，美国正在遭受大规模的经济损失。据预测，如果1000名中国科学家离开美国，将损失约10亿美元（约1.3万亿韩元）的学费，今后10年内将损失2100亿美元（约277.8万亿韩元）的专利。 全球产业界也进入了紧急状态。因为他们认为，中国有可能以科学竞争力为基础，掌握未来产业的主导权。不断有人指出，眼下加快“脱中国”速度的产业技术反而会像科学界一样培养出中国力量。

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