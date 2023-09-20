Go to contents
로그인
회원가입
구독신청
보이스 뉴스
PDF
스포츠동아
VODA
VOSS
비즈N
우먼동아
Editions
中文 (簡体)
한국어
English
日本語
中文 (繁体)
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
价值1.2亿韩元的野山参在智异山被发现
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
价值1.2亿韩元的野山参在智异山被发现
Posted September. 20, 2023 09:32
Updated September. 20, 2023 09:32
价值1.2亿韩元的野山参在智异山被发现. September. 20, 2023 09:32. by 金亨来记者 kingeye5@donga.com. 在庆南山清郡智异山发现了可供4名成年人食用的超大型野山参。韩国传统采参人协会表示，50多岁的药草匠A某18日在智异山发现了拥有4条根茎的野山参。山清=纽西斯
Font size down
Font size up
한국어
Share this article on Facebook
Share this article on Twitter
在庆南山清郡智异山发现了可供4名成年人食用的超大型野山参。韩国传统采参人协会表示，50多岁的药草匠A某18日在智异山发现了拥有4条根茎的野山参。山清=纽西斯
金亨来记者 kingeye5@donga.com
热门新闻
“탕비실 물 좀 마셔도 되나요”…미화원 부탁에 분노한 직장인
“의원들 ‘부결 인증샷’ 올려라” 개딸들 사이트까지 만들었다
‘자녀 입시비리’ 정경심 27일 풀려난다…가석방 허가
[단독]“시험없이 임기제→정규직 전환 선관위 8급, 3급 삼촌 있었다”
要闻
中国科学力量已超越美国……“封锁的悖论”
尹锡悦：“我是双边会谈机器”……与9国首脑会面，为申办世博会而战
扩大生活补助对象，明年将放宽至中等收入的32%
韩总理作为政府代表将出席23日举行的杭州亚运会开幕式
从合唱到歌剧……首尔各处都将成为舞台
价值1.2亿韩元的野山参在智异山被发现
论坛
社论
没领走的保险金“数万亿韩元”……简化实损保险请求，14年间原地踏步
专栏
老师的肋下
首页
财经
社会
政治
国际
体育
文化
社论
专栏
About Dong-A Ilbo
Terms of Service
|
Privacy Policy
| Copyright by
dongA.com
All rights reserved.