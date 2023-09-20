价值1.2亿韩元的野山参在智异山被发现. September. 20, 2023 09:32. by 金亨来记者 kingeye5@donga.com. 在庆南山清郡智异山发现了可供4名成年人食用的超大型野山参。韩国传统采参人协会表示，50多岁的药草匠A某18日在智异山发现了拥有4条根茎的野山参。山清=纽西斯

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