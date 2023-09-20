没领走的保险金“数万亿韩元”……简化实损保险请求，14年间原地踏步. September. 20, 2023 09:30. . 根据国民健康保险，只要是在医院接受治疗，就会自动申领保险金。但是，有4000万人加入、被称为“第二个健康保险”的实际损失医疗保险加入者，必须一一准备纸质文件。要亲自访问医院，开具收据诊断书、诊疗费明细等之后，用传真或邮寄的方式发发给保险公司。因为漏掉文件而再次去医院的情况也很多。虽然也有移动应用程序，但只是方式上把纸质文件拍照传送的差异而已。在用智能手机做一切的数码时代，每年通过纸质文件申请保险金达1亿件，世界上没有比这更浪费的了。 据金融消费者联盟等消费者团体的问卷调查，因程序繁琐而没有申领保险金的人接近一半。据推测，从2021年起到今年为止的3年间，投保人没有申领的实损保险金达到8282亿韩元。虽然为了防止这种不便和浪费，推进了《实损保险申请简化法》(保险业法部分修订案)，却一直在国会漂流。虽然今年6月通过了常任委员会的门槛，但此次在法制司法委员会上又受到了阻碍。在朝野的极端政治斗争中，有人担心可能会拖过今年。 从很久以前开始，就不断有人提出简化实际损失保险申请的要求。国民权益委员会也早在2009年，就以国家浪费严重为由，劝告改善相关法律。在上次大选过程中，朝野候选人都提出了公约。去年总统职务接管委员会进行的国民问卷调查中，它在新政府最先要实施的生活贴近型课题中被选为第一位。在这种情况下，国会看医疗界等的脸色、推迟法案处理，是严重的渎职行为。 医疗界反对说，该法与严格限制阅览和提供医疗信息的医疗法等发生冲突。但是，即使进行电子化，也需要患者的请求和同意，保健福利部和法制处等部门解释说没有问题。医疗界虽然提出了敏感的个人信息泄露的可能性,但很难认为把纸质文件换成电子文件就会增加泄露的忧虑。为了防止为民间保险公司的盈利目的所利用，法案中还制定了设立中间信息处理机构、不能储存信息的补充对策。 14年来，由于国会一直在立法上装糊涂，从国民腰包中流出的保险金仅以简单计算就已超过3万亿韩元。不能再放任国民的不便和损失。如果有问题，在下级法令和法律实施过程中加以完善就可以了。

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