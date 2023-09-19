特洛伊预言家们的警告. September. 19, 2023 08:48. . 希腊主义时代是大理石雕刻的全盛期。其中最优秀的作品当属《拉奥孔》。这一作品描写的是被巨蟒咬死的父亲和两个儿子，其背景是特洛伊战争。在长期的包围下，甚至清除了特洛伊最高将领赫克托耳，但希腊联军根本无法攻克特洛伊。在放弃之前，奥德修斯提议实施特洛伊木马行动。在特洛伊木马内藏兵士后，希腊军队假装撤军。特洛伊人欢呼雀跃，试图把希腊军队留下的木马作为胜利的象征拉到城内。 这时，特洛伊的预言家拉奥孔和卡珊德拉警告说，这是希腊军队的阴谋。就在拉奥孔用矛刺向木马肚子的瞬间，支持希腊的波塞冬派来一条巨大的海蛇咬死了拉奥孔和他的两个儿子。作品《拉奥孔》描写的就是这一戏剧性的瞬间。 卡珊德拉也警告过木马的危险性，但由于希腊诸神已经施放无论卡珊德拉说什么人们都不会相信的诅咒，所以没有人相信她的话。那天晚上，藏在木马里的希腊士兵打开了城门，特洛伊灭亡了。 作为作品，《拉奥孔》被评价为用全身和表情表现了绝望的人类、死亡的恐怖、无法阻止自己和儿子的死亡和祖国灭亡的挫折。但拉奥孔真正的苦恼是不是不能接受真相的大众呢？特洛伊市民们因战争结束的喜悦而中了显而易见的计谋，没有接受拉奥孔和卡珊德拉的警告。 这是特洛伊灭亡的教训，也是古希腊民主政的苦恼。希腊虽然开启了民主正义的全盛时代，但是没能战胜大众相比真相更想听自己想听的话的大众欲望和利用这种欲望的狡猾的政治家的煽动，于是希腊就崩溃了。拉奥孔的绝望和卡珊德拉的诅咒是对民主正义苦恼的警告和绝望。作者是不是想传达这样的信息？ 历史学家

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