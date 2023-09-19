尖端科学的吸引力不仅落后于医科，也落后于其他理工科……韩国还有未来吗?. September. 19, 2023 08:48. . 据统计，2024学年高考随时招生结果显示，主要10所大学医科大学的平均竞争率为46比1，比去年有所上升。创下最高竞争率的仁荷大学医学院的情况是661比1。相反，包括半导体学科在内的7所尖端学科的平均竞争率为16.5比1，低于除同一大学医学学科以外其他自然学科（理科）的平均竞争率（19.2比1）。随着医科大学像黑洞一样吸收人才，基础科学和尖端领域的人力供应体系正在动摇。 集中于随时招生的医科大学的现象，是今年公布合格者后宣告大规模脱离志愿投向医科大学的前兆。在去年的入学考试中，“SKY（名列前茅的首尔、高丽、延世三所大学）”每10名定时招生合格者中就有3名放弃了志愿。延世大学和汉阳大学的半导体相关专业发生了第一批合格者全部放弃注册的事态。似乎大部分都涌向了医科大学。虽然政府把培养半导体人才作为国政课题，宣布了大规模支援，但回避尖端学科的现象仍未消除。包括韩国科学技术院在内，接受国家支援的5所科学技术特性化大学最近5年间共有1105人退学，他们也很有可能大部分都转到了医科大学。 医科大学狂潮导致的人才培养不均衡，给国家竞争力带来了负面影响。据政府推算，今后10年间半导体、显示器、电池、生物等尖端领域的人力需求为32万人。但国内人才被海外企业抢走，接替他们的新进人才感受不到尖端领域的吸引力。在医科大学内部，学科之间的倾斜现象也非常严重。如今，一个精心培养的制药公司将国家经济增长率提高一倍，但对医学科学却置之不理，一心想着给患者看病的临床，在临床中也一心只想去能赚钱的皮肤科和整形外科。 政府期待增加医科大学招生名额，就可以缓解集中于医科大学的现象，但反而有可能吸引更多的学生。据说，在首尔最名列前茅的大学获得博士学位，在海外大学完成博士后课程后，再就业于国内大企业半导体研究院，税后也难以赚到1亿韩元以上。还不到医生年薪的一半。医生拥有执照，但理工科在50岁出头退休后就更加前路迷茫。应该对基础科学和尖端领域的人才给予适当的补偿，并扩充研究基础设施。在拥有顶级人才全都奔向美容医学的国家，能有什么未来呢？

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