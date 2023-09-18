中国官方媒体：“山东舰航母战斗群，进行为期5天的台湾突袭演习”. September. 18, 2023 08:50. by 金祺容 kky@donga.com. 据中国官方媒体报道，中国“山东”号航空母舰针对台湾进行了突袭演习。此前，中国军队在台湾海峡附近进行演习的情况很多，但像此次这样明确表明是“突袭台湾演习”实属罕见。 中国官方报纸《环球时报》英文版17日报道说：“中国军队山东舰航母战斗群和其他军舰结束了为期5天（11日至15日）的台湾突袭演习（blitz exercise）。主要进行了从多个方向包围台湾岛的大规模演习。”报道说：“从南中国海出发的山东舰编队和从东中国海出发的舰船等共14艘包围了台湾，进行了史无前例的大规模联合作战。” 中国军事专家宋忠平解释说：“从规模上看，此次演习很有可能已经完成了防空、反潜、反舰、陆上攻击等航空母舰战斗群所能进行的一切演习。”《环球时报》评价说：“过去远洋演习经常持续一个月左右，这次山东舰在台湾附近停留了5天，也带动了更多兵力。这表现出了中国军队能够在短时间内完成集中大规模兵力展开的战术。” 对于中国军队的此次军事演习，《联合报》等台湾媒体分析称：“山东舰航母战斗群演习期间，与演习无关的中国军北部战区派遣了多个舰艇到对马海峡一带进行巡逻。中国主力军在台湾周边和西太平洋交战期间，利用其他战斗力进行了监视和牵制日军的演习。” 有分析认为，中国官方媒体明确宣布“突袭台湾演习”是针对美国的。美国8月30日批准向台湾出售价值8000万美元（约1060亿韩元）的武器，并普及F-16战斗机用红外线探测装备等最新军事装备，正在扩大对台湾的军事支援。对此，中国宣布对美国军工企业洛克希德马丁公司实施制裁等，表示强烈反对。

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