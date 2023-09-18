总统室：“股份公司文政权的会计造假” VS 共同民主党：“提交韩德洙总理罢免建议案”. September. 18, 2023 08:50. by 張寬錫, 姜聲煇 jks@donga.com,yolo@donga.com. 监查院的监查结果显示，文在寅政府时期的房价（房地产）、收入、雇佣等3大国家统计造假，再加上共同民主党代表（党首）李在明绝食长期化，朝野政党因上述事件的对峙正在扩大到总统室和第一大在野党的正面冲突局面。共同民主党预告了命名为“国民抗争”的全力斗争后，总统室亲自出面强调“国民遭受损失”，进行了正面应对。有人担心，在朝野政党持续极端的“否决政治”的情况下，基于妥协和协商摸索对策的政治功能正在失效。 共同民主党决定在李在明绝食第17天的16日召开紧急议员全体大会，决定提出罢免国务总理韩德洙的建议案。共同民主党在决议中表示：“敦促尹锡悦政权全面施国政改革和内阁集体辞职，立即提交罢免韩德洙总理的建议案。为贯彻《特别检察法》而启动查明妨碍殉职海军陆战队调查及隐瞒事件真相的程序。”尹锡悦政府在李在明绝食的情况下也没有做出和解的姿态，而是着手调查上届政府的统计造假，共同民主党因此采取了相应的高强度应对。 总统室正在出手让文在寅政府时期的统计造假疑惑成为争论焦点。总统室核心相关人士表示：“连国家的基本政策统计都捏造、欺骗国民的政府，如果就企业而言，不但欺骗了作为‘股份公司文在寅政权’股东的国民，同时 也是对交易对象海外投资者和海外市场的欺骗。应该严格处理和纠正股份公司‘文在寅政权’的会计造假事件。”总统室就李在明绝食一事表示不会做出反应，称“谁让你绝食了吗？”据悉，尹锡悦总统认为李在明的绝食行为具有回避检察机关调查的性质。

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