丰满美学代表人物“南美的毕加索”博特罗去世. September. 18, 2023 08:50. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 15日（当地时间），以丰满的量感表现人体和事物，构筑独特的艺术世界的哥伦比亚出身的世界级画家兼雕刻家费尔南多•博特罗（照片）在其位于摩纳哥的家中去世。享年91岁。 据美联社等媒体报道，博特罗的女儿通过哥伦比亚广播宣布了自己的父亲当天因肺炎并发症死亡的消息。 博特罗小时候曾进入斗牛士培养学校，但不久就辞学了。之后他自学绘画，1951年19岁时在波哥大举办了首次个人展。1960年，他手里拿着几百美元前往美国纽约闯荡。通过将大象描绘成气球膨胀的样子的画风，博特罗受到了人们的关注。虽然描写了家人的郊游或派对等日常生活，但他也描写了著名毒品贩子的死亡或叛乱军登场等政治主题。模仿达芬奇、贝拉斯克斯、扬•范•艾克的著名作品的作品也受到了人们的喜爱。人体的新诠释、冷笑和幽默混杂的表现、以华丽的色彩表现南美的情绪，被称为“南美的毕加索”。另外，他还展示了像画一样量感突出的雕刻作品。 博特罗生前曾说，“我希望我的画能生根。因为正是这个根源给作品带来了某种意义和真实感。我希望我所触及的一切都是从拉丁美洲的灵魂中渗透出来的。”在韩国国内，通过2009年首尔德寿宫美术馆展览、2015年首尔艺术殿堂展览等，博特罗的作品受到了粉丝们的喜爱。

한국어