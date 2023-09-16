美国制裁150家参与运送俄罗斯导弹的企业和个人. September. 16, 2023 08:12. by 纽约=常驻记者 金贤洙、华盛顿=常驻记者 文炳基 kimhs@donga.com、weappon@donga.com. 朝鲜与俄罗斯领导人举行首脑会谈后，美国对俄罗斯铁路、航空、金融机构等150多家企业和个人实施了大规模制裁。特别是，美国把支持俄罗斯躲避西方高强度经济制裁的一些同盟国企业也列为制裁对象，发出了强烈的警告。 当地时间14日，美国财政部海外资产控制局把俄罗斯最大汽车企业伏尔加汽车厂（AvtoVAZ）等100多家企业列入制裁名单。半导体、铁路、航空零部件企业等可以用作武器的所谓双重用途产品的生产企业也成为了目标。 特别是美国财政部的制裁对象还包括土耳其、格鲁吉亚、芬兰、阿联酋等美国同盟国的企业及个人。财政部表示，一直表现出亲俄罗斯行为的5家土耳其公司运输了俄罗斯无人机和巡航导弹等使用的核心产品或支援了半导体的转移。国务院当天也表示，将与俄罗斯民间雇佣兵企业瓦格纳集团联系，对包括参与朝鲜-俄罗斯武器运输的人物在内的70多人进行制裁。 美国财政部长耶伦对此次制裁措施解释说：“这是为了剥夺普京针对俄罗斯军事供应网进行野蛮战争所需的装备、技术和服务。” 也有分析认为，美国此次大规模追加制裁是对俄罗斯和朝鲜武器交易的警告。拜登政府从上个月起公开了朝俄武器交易动向的情报，并警告追加制裁。 正在俄罗斯访问的朝鲜国务委员长金正恩15日前往哈巴罗夫斯克州康索莫尔斯克纳阿穆雷市，视察了生产尖端多功能战斗机“苏-57”等军用飞机的“尤里·加加林工厂”。金正恩与俄罗斯副总理兼工业贸易部长丹尼斯·曼图罗夫一起参观了战斗机生产现场，并参观了试飞。曼图罗夫表示，“看到了在飞机制造和其他产业上进行合作的可能性”，暗示了加强军事合作的方针。 金正恩在此次访俄途中，正在集中观察宇宙及军事设施，因此很多人担心朝鲜和俄罗斯有可能就违反联合国安理会对朝制裁决议的武器及军事技术进行交易达成协议。

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