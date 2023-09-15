国际救援队抵达“大洪灾”利比亚城市……“死亡人数最多可能达到2万”. September. 15, 2023 08:05. by 尹多彬记者、李智允记者 empty@donga.com,asap@donga.com. 被暴风“丹尼尔”席卷的北非国家利比亚东部地区的大洪水死亡人数已经超过6000人。有预测称，死亡人数有可能增加到2万人。 据卡塔尔半岛电视台14日报道，截至当天，利比亚当局公布的死亡人数为6000多人。但利比亚东部受灾最严重的德尔纳市市长阿卜杜勒-迈南·盖什（音译）在接受沙特阿拉伯国营电视台的采访时表示：“今后死亡人数可能从1.8万人增加到2万人。”这是因为估计有1万多名失踪者被水冲到海里或被压在倒塌的建筑物里。也就是说，在人口约12.5万人的德尔纳，每6名居民中就有1名会失去生命。 引领现场救助活动网络的帕里斯·塔耶赫前一天对美国《纽约时报》表示：“我们看到的情景简直无法想象。大海里漂浮着尸体，好像整个人家被海浪推来一样，父亲、儿子和兄弟们的尸体层叠在一起。”据说，没有人、也没条件处理收拾好的尸体，医院外的人行道上摆放着成排的尸体，到处都是被泥土覆盖的街道，到处散落着被连根拔起的树木和被掀翻的车辆等。《纽约时报》报道说，有些人翻看盖着尸体的毯子寻找家人。 世界各国正在加快救援速度。拜什市长表示，埃及、突尼斯、阿联酋、土耳其、卡塔尔等国的救援队已经抵达现场。联合国决定从中央紧急应对基金拿出1000万美元（约130亿韩元）用于救助，英国和西班牙分别宣布提供100万英镑（约16.5亿韩元）和100万欧元（约14.24亿韩元）的紧急救助。 但是相比救助生存者，现场救援队更注重尸体处理。因为到处都是尸体，引发猖獗疾病的可能性增大，担心生存者二次受害。据悉，为此集体埋葬了数百具尸体，两家医院因尸体太多，实际上被用作太平间。 利比亚已经连续13年处于无政府状态，由于行政当局的无能，灾后重建工作非常缓慢。由于此次洪水，主要道路和桥梁受损，很难投入救援物资和人力，而且确保入口所需的重装备也不足。韩国国立外交院非洲中东研究部教授金东锡（音）解释说：“与发达国家相比，基础设施和支配结构等国家力量不足的非洲国家，自然灾害后日常恢复所需的时间更长。利比亚国民的痛苦将进一步加重。”

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