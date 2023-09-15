金融危机15周年后，韩国家庭负债增加幅度仅次于中国在二十国集团中位居第二. September. 15, 2023 08:05. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 当地时间2008年9月15日以美国雷曼兄弟破产为契机引发的全球金融危机在本月15日迎来了15周年。受此冲击，2009年主要国家纷纷出现负增长率，韩国却实现了0.8%的“惊人正增长”，被选为克服金融危机风浪的优等生。但是10多年后的今天却截然不同。在高物价、高汇率等全球复合危机的冲击下，家庭负债上升到了世界最高水平，产业结构改革进展缓慢，正在陷入“长期低增长”的泥潭。 这是《东亚日报》14日对国际清算银行及国际货币基金组织等各种指标进行分析后得出的结果。与2007年相比，韩国去年的国内生产总值（GDP）对比家庭负债增加幅度在二十国集团（G20）中继中国之后位居第二。经济规模与家庭负债的比率（105%）也是继澳大利亚之后第二个在主要国家中名列前茅的国家。与国内生产总值相比，政府负债在同期上升到了2倍以上。韩国银行14日在《货币信用政策报告》中评价说：“家庭负债与主要国家不同，在没有去杠杆化的情况下持续增加，到了阻碍宏观经济和金融稳定的水平。” 增长引擎也在逐渐冷却。韩国政府预测的今年经济增长率为1.4%，但也有可能进一步下降。甚至有人预测，今年韩国的增长率将时隔25年再次低于日本。 韩国的增长率自2021年以后已经连续两年低于经济合作与发展组织成员国的平均水平。梨花女子大学经济学系教授石炳勋（音）表示：“韩国从产业结构方面来看，原先有局限的企业的退出减少，市场处于饱和状态，因此新革新企业也没有进入。考虑到恶化的各种宏观经济指标等，下次全球经济危机时应对起来更加困难。”

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