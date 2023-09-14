“国内研究团队开发出用OLED光治疗糖尿病症状的技术”. September. 14, 2023 08:20. by 田南赫记者 forward@donga.com. 国内研究团队开发出了利用光治疗血糖减少等糖尿病症状的技术。 KAIST（韩国科学技术院）13日表示，电气及电子工学部教授刘承协（人名音译•下同）联合首尔峨山医院消化内科教授朴道贤、韩国电子通信研究院实感元件研究本部，在世界上首次进行了通过有机发光二极管（OLED）元件插入体内的光治疗。该研究刊登在国际学术杂志《Science Advances》网络版上。 光治疗即使没有外科、药物介入，也能产生积极的效果。但是，由于皮肤内吸收或散射等局限，很难适用于体内脏器。研究团队开发出了超薄膜柔软OLED导管，克服了这一点。“导管（catheter）”是指放入消化道或支气管，注入药剂等的细管。 研究团队在2型糖尿病老鼠模型的十二指肠中投入了导管。结果确认了798mJ（兆焦耳）的光能传达，且与对照组相比，有血糖减少和胰岛素抵抗性减少的趋势。另外，OLED具有特有的低发热特性，可以有效防止因热引起的组织损伤。 刘教授表示：“通过生物医疗应用确保OLED技术，是打开局限于显示器或照明等的OLED产业新局面的重要课题之一。”

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