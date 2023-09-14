允许“非面对面复诊”的期限，政府决定交由医生自行判断决定. September. 14, 2023 08:20. by 李智云记者、赵建熙记者 easy@donga.com、becom@donga.com. 韩国政府决定放宽非面对面诊疗复诊患者的标准。因为政府认为，此前允许非面对面诊疗的“复诊”的范围太窄，一些需要定期诊疗的患者很难利用非面对面诊疗。 据保健福利部和医疗界13日透露，政府正在推动一个方案，把可以非面对面复诊的标准从30日延长至两个月以上，而且此后即使超过这一期限，也可根据医生的判断允许非面对面诊疗。这是因为，除高脂血症或逆流性食道炎等12种慢性疾病外，还有一些患者患有需要定期让医生开处方，政府决定向他们提供方便。目前，除了高血压等12种慢性疾病外，只允许30天内有过面对面诊疗的患者接受非面对面诊疗。 与此同时，除以前的山上、岛上等偏僻地方外，韩国政府还计划扩大“首都圈”里的“隐性偏僻地方”，允许医院在关门的夜间和休息日开展“非面对面诊疗”。对此，韩国患者团体联合会代表安基钟（音）指出：“就连为了开（退毛剂处方等）并不急用的药物处方的初诊患者，也能够在夜间和休息日接受非面对面诊疗了。” 福利部将于14日由第一次官朴敏秀（音）主持召开听证会，听取医疗界和患者团体对非面对面诊疗改革方案等的意见。

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