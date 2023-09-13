KAIST：“设立培养医生科学家的科学技术医学专门研究生院”. September. 13, 2023 08:21. by 田南赫记者、赵健熙记者 forward@donga.com. KAIST（韩国科学技术院）将培养既是医生，又能理解人工智能（AI）等工学的医生科学家。KAIST方面12日表示，为了培养以工学知识为基础解决医学问题的医生科学家，将设立科学技术医学专门研究生院。 KAIST要培养的医生科学家是指在现场优先进行科学技术研究而非诊疗患者的医生。在新型冠状病毒感染症（COVID-19）全球大流行时期的2020年，与美国辉瑞公司一起共同开发新冠病毒疫苗的德国乌古尔•扎欣、厄兹莱姆•图雷奇博士夫妇被选为代表性的医生科学家。 KAIST表示，科学技术医学专门研究生院将由4年的义务硕士课程和追加4年的博士课程组成。计划在义务硕士课程中学习基础临床、工学等，在博士课程中学习有深度的科学及工学课程。目前在韩国，不是临床医生而是科学家的医生还不到全体医生的1%，与美国等发达国家相比，还远远不够。 但是医疗界主张，比起培养投入天文数字资金的医生科学家，改善保健医疗环境更为优先。另外，从现实角度来看，只有增加医生人数，才能培养医生科学家。大韩医生协会发言人金怡妍（音译）表示：“KAIST如果真的想培养医生工程师，不如为已经活动的医生选择科学家之路的培养政策助一臂之力。”

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