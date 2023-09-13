在内容制作上结合AI技术，培养本土OTT竞争力. September. 13, 2023 08:21. by 池民九记者 warum@donga.com. 政府为了强化本土在线视频服务（OTT）的竞争力，正在推进在内容制作全过程中适用人工智能（AI）技术的政策支援事业。政府还决定在今后3年内培养1500名以上的AI内容专门人才。 科学技术信息通信部12日表示，信息通信战略委员会审议并确定了上述内容的《AI和数字基础未来媒体计划》。 科学技术信息通信部计划利用AI制定内容企划案草案，不仅可以写情节，还可以扩散技术，进行自动影像搜索和编辑。决定支援模仿演员等实际人类声音和脸部的“数码人类”制作，并支援通过AI自动将字幕和声音植入影像的技术升级。 科学技术信息通信部预测，如果虚拟内容制作公司利用这种生成型AI技术，内容制作时间将比现在缩短十分之一。制作费用也将减少三分之一。科学技术信息通信部相关人士表示：“与Netflix等美国企业相比，国内媒体、文化信息业界的AI技术嫁接水平目前为89.1%，存在1年以上的技术差距”，“现在是通过人才培养和集中投资来确保竞争力的时期。”

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