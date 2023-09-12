空有豪情的一次性杯子保证金制度，3年间花费240亿韩元后放弃. September. 12, 2023 08:34. . 韩国环境部决定把原计划扩大到全国实行的一次性杯子保证金制交给地方自治团体自行处理。也就是说，与给消费者和企业带来的不便相比，一次性杯子再利用比率不高。因此，自2020年决定实施后，经过两次延期，在世宗和济州示范运营的这一制度，实际上已经进入了废除程序。3年间示范运营的预算240亿韩元将全部化为云烟。 一次性杯子保证金制度是指，在购买纸杯或塑料杯中的饮料时交纳300韩元保证金、返还杯子即可返还的制度。在2018年中国中断进口再利用垃圾引发垃圾大乱后，为了借此机会减少一次性用品的使用，实施了这一制度。 环境政策的宗旨虽然很好，但给企业和消费者带来了限制和不便，因此很难落实。一次性用品保证金制度从消费者的立场来看，为了取回300韩元，就要忍受去卖场或寻找送还杯子机的麻烦。一次性杯子回收、清洗、保管后还要送到回收企业，企业的负担更大。将制度实行对象限制为加盟店100个以上的连锁店，也引发了公平性争议。 因此，为了落实制度，需要说服、减轻负担，为了方便归还和回收杯子，需要建立基础设施，这都需要细心的准备工作。从2003年实行同样的政策，5年后废除的先例中，也可以学到很多。但是环境部在放手2年后，直到实行日到来，才以新冠疫情和企业反对为借口推迟实行，并缩小对象地区，最终推卸给地方自治团体。 在这一制度已经实行9个月的世宗和济州的杯子返还率只有45%和64%。虽然制度的接受性较低，但环境部摇摆不定，政策权威跌入谷底也是原因之一。在失败中也学不到的桌面行政，忍受着不便实行制度的人成了傻瓜，无人回收器开发企业也遭到了晴天霹雳。环境部在3年前也曾要求减少包装材料垃圾，并禁止捆绑商品打折销售，但最终被取消。强行实施可能产生副作用的政策固然是个问题，但更令人担心的是，在没有深思熟虑政策效果的情况下，突然提出并收回政策，这降低了政府的信赖度。以这种程度的行政能力，怎么能说服并推进复杂多端的环境政策呢?

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