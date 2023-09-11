韩国建筑公司今年海外订单额超200亿美元，五年以来的最大规模. September. 11, 2023 08:26. by 崔东洙记者 firefly@donga.com. 据调查，今年1~8月韩国国内建设公司的海外建设订单额达到了2018年以来的最大规模。以沙特阿拉伯等中东国家为中心获得大规模订单可能产生了影响。 10日，据海外建设协会统计，1~8月海外建设订单额为219.3亿美元，比去年同期（183亿美元）增加了19.9%。截至5月，累计订单额为86.7亿美元，虽然没有达到去年的水平（103亿美元），但随着6~8月间订单额的增加，订单额超过了去年的订单额。这是自2018年（204亿美元）以来，1月至8月海外建设订单业绩首次超过200亿美元。 特别是今年6月，现代建设与沙特阿拉伯国营石油企业阿美石油公司承揽了50亿美元规模的Amiral石油化学成套设备工程，带动了良好的业绩。在国内建设公司的海外建设事业中，单一事业规模居历史第7位。从各地区来看，中东地区的订单额比去年增加1倍以上，达到74.1亿美元，订单比重为33.8%。在北美和太平洋地区，以建筑为主承揽了73.4亿美元（比重33.5%）。在亚洲，在产业设备和建筑等方面获得了43亿美元（19.6%）的订单。

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