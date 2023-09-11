摩洛哥遭受120年来最严重地震……2000多人死亡. September. 11, 2023 08:26. by 开罗=常驻记者 金基允、金宝拉记者 pep@donga.com、purple@donga.com. 北非摩洛哥西南部山区当地时间8日发生6.8级地震。摩洛哥内务部表示，截至强震发生后第三天的当地时间10日上午8点（韩国时间下午4点），至少已有2012人死亡、2059人受伤。由于地震发生在晚上，再加上很多人仍被埋在倒塌的建筑残骸下，死伤人数可能会进一步增加。此外，受伤者中重伤人员也多人1400余人，死亡人数有可能增加。 摩洛哥当局宣布，8日晚11点11分左右，马拉喀什西南方向约71公里处发生6.8级地震，除震中所在山区外，马拉喀什、阿加迪尔、卡萨布兰卡等地也有多人死伤。当时正值多数居民入睡的深夜时间段，又是震源只有浅浅18公里的强震，导致了严重的伤亡。 据调查，死伤人员集中在阿特拉斯山区等高海拔地区。但摩洛哥当局表示，由于山体崩塌导致道路受阻或中断，难以接近灾区，救灾工作面临巨大困难。此外，由于有可能发生余震，人们更加担心建筑物因基础变得脆弱而出现新的倒塌。马拉喀什拥有从中世纪起延续至今、历史悠久的众多联合国教科文组织世界遗产，文物也接连受损。 据悉，此次地震是北非一带120年来发生的最强地震。美国地质调查局表示，首次发生强震20分钟后，又发生了4.9级的余震。 地震第三天的10日，当地居民空手在救援人员未能抵达的地方展开搜救，搜救工作全面铺开。摩洛哥当局宣布了3天国家哀悼期，全力以赴展开救援。 国际社会的支援也持续不断。不仅有美国总统拜登和中国国家主席习近平，正在战争中的俄罗斯和乌克兰也各自表明了支援的意向，今年2月发生地震、5万多人死亡的土耳其也加入了救援的行列。 据韩国驻摩洛哥大使馆透露，当地侨民、游客、差旅客的损失尚未得到确认。大使馆相关人士表示：“已经嘱咐侨民多加小心，并与摩洛哥当局沟通，最大限度地通报灾难状况。侨民以外暂时访问摩洛哥的游客、出差者中是否有进一步的伤亡，正在确认之中。”

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