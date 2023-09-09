朝鲜公开战术核潜艇……可发射10枚潜射导弹. September. 09, 2023 08:18. by 申振宇记者、尹相虎军事记者 niceshin@donga.com、ysh1015@donga.com. 朝鲜8日宣布，已经完成了具备在水中对韩国全境乃至驻日美军基地进行突袭核打击能力的潜水艇。朝鲜国务委员长金正恩6日在咸镜南道新浦造船所举行的首艘战术核攻击潜艇“金君玉英雄舰”下水仪式上发表贺词时声称：“海军的核武装化是不容拖延、不容迟缓的时代课题。”他还强调“将引进更先进的动力体系”，并公布了不久后建造核动力潜艇的计划。韩美情报当局认为，下周有可能与俄罗斯总统普京在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行的朝俄首脑会谈中，金正恩有可能要求提供小型核反应堆等核动力潜艇相关核心技术。 朝鲜官方媒体朝中社当天公开建造和下水事实的潜水艇，被识别为具备4个大型、6个小型等共10个垂直发射管。这意味着最多可搭载10枚潜射弹道导弹，事实上被评价为朝鲜的“1号弹道导弹潜艇”。 对于此次新型潜水艇，韩国军联合参谋本部相关人士当天解释说：“很可能是改良了现有的潜水艇（‘罗密欧’级）。”2019年7月金正恩视察现场时，朝鲜首次公开了正在建造中的“罗密欧”级改良型（3000吨级）的部分面貌，朝鲜时隔4年多再次公开了完成新型潜水艇的事实。韩国军方消息灵通人士评价称：“按照朝鲜的主张，朝鲜已经确保了战时可以秘密打击龙山总统室和韩国军队指挥部、港口、机场等美国增援战斗力展开通道、驻日美军基地等广泛地区的战略武器。” 不过，韩国军方以新型潜水艇的外形分析等为基础，判断潜航能力下降等实际可用范围仍然是有限的。军方分析认为，朝鲜在“九九节”（朝鲜政权建立日）、朝俄首脑会谈等即将到来之际，可能是为了炫耀成果，强行改良常规（柴油）发动机推进的“罗密欧”级潜艇后，急于公开了完成度较低的潜艇。联合参谋本部一名负责人表示：“我们认为这不是可以正常运用的样子。” 尽管如此，有观察人士认为，金正恩已经明确表示，将把已经拥有的潜艇改造为搭载战术核武器的潜艇，并改变潜艇动力体系，因此，以此次新型潜艇的建造为契机，朝鲜将加快开发能够打击美国本土的核动力潜艇（战略核潜艇）。韩国政府消息灵通人士表示：“据我们掌握的情况，朝鲜从数年前开始就在新浦以外的其他造船厂建造规模更大的新型潜水艇。金正恩马上就要会见普京总统，可能会展示核动力潜水艇的设计图和建造计划，要求转让技术。”

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