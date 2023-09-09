距离高考还有两个月，大学生们聚集到高考补习班，“没有杀手题，想再次挑战”. September. 09, 2023 08:18. by 崔예나 yena@donga.com. 首尔排名靠前的某大学一年级学生A某在2024学年度高考志愿书受理的最后一天（8日），再次向高考发起挑战。虽然一直有考上医科大学或排名更靠前大学的想法，但第一学期没能集中精力高考复习。但是在6日进行的9月模拟评价之后，决定递交志愿书。A某说：“虽然（距离高考）只剩下69天，但（好在）没有杀手题。从现在开始准备的话，完全可以挑战一下。” 2024学年度高考志愿书受理工作8日已经结束，像A某一样在最后阶段报名的N考（多次重考）学生似乎很多。高考业界分析说，这是因为政府通过9月的模拟评价，传达了“今年高考不会有杀手题”的明确信息。主要补习班将从下周开始开设“最终高考完成班”。补习班的广告声称：“分析9月模拟考试出题倾向，抓住各科目的核心，通过模拟考试培养实战感觉。”补习班相关人士B某说：“虽然离高考只剩下2个月左右，但（补习班）还是有‘从现在开始挑战医科大学’的‘半修生’报名。” 入学考试业界预测，今年高考中N考志愿者的比率将上升到34.1%，是1995年以后的最高水平。据钟路学院推算，今年高考报名人数为49.1737万人，其中N考学生的比率为34.1%（16.7527万人）。钟路学院代表林成浩（音）解释说：“在校生报名人数预计将达到1994学年度实施高考以来的最低水平，N考学生的比率预计将达到1996学年度（37.3%）以来的最高值。”1996学年度是1997学年度高考体制变化前一年，很多考生想最后一次N考。

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