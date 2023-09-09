韩国将支援印尼电动汽车生态系统项目……构建从工厂到电动汽车充电站等基础设施. September. 09, 2023 08:17. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统和印度尼西亚总统佐科•维多多当地时间8日举行首脑会谈，决定积极协助成为东盟（ASEAN）内电动汽车枢纽的印度尼西亚电动汽车•电池产业生态系统的构筑工作。有评价认为，根据印度尼西亚首都迁移计划，两国还加强了碳中和（carbon neutrality）净水厂、上下水道、隧道等各种基础设施的合作，为“特别战略伙伴关系”的未来50年合作奠定了基础。 为参加东盟相关峰会而正式访问印度尼西亚雅加达的尹总统当天在雅加达总统府与维多多总统举行的首脑会谈上，签署了电动汽车生态系统建设合作等共6项谅解备忘录（MOU）。 两国首脑决定积极支援基础设施、人力、研究开发（R&D）、制度等4大领域合作和推进合作的前沿基地、预计将于今年年末开业的“韩-印尼e-mobility合作中心”。总统室相关人士解释说：“印度尼西亚最大的经济目标之一就是‘碳中和’，成为亚洲的电动汽车中心”，“拥有电动汽车、电池技术的韩国将构建从工厂到电动汽车充电站等基础设施、补助金等相关制度。”当天，两国首脑还就两国共同负担8.1万亿韩元事业费，成功完成共同开发下一代战斗机的KF•21（印度尼西亚名IF-X）事业达成了共识。 尹总统当天将前往印度新德里，连续两年参加G20峰会。尹总统将以在韩美日戴维营首脑会谈上取得的安保合作制度化成果为基础，敦促国际社会对包括北韩和俄罗斯的“武器交易”在内的北核导弹威胁等进行强有力的应对。

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