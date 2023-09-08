金玟哉入选金球奖30人候选名单，创造亚洲后卫历史. September. 08, 2023 08:35. by 金正勋记者 hun@donga.com. 金玟哉（拜仁慕尼黑队）成为首位入选金球奖30人候选名单的亚洲后卫。法语中意为“黄金球”的金球奖（Ballon d'or）是足球运动员能获得的世界最高权威奖项。 主办金球奖颁奖典礼的法国足球专门媒体《法国足球》7日公布了今年的30人最终候选名单，金玟哉是唯一一位入选该名单的亚洲球员。在后卫方面，包括金玟哉在内，只有胡本•迪亚斯、约什科•格瓦迪奥尔（以上曼城队）等3人。 法国足球俱乐部表示，“在意大利职业足球甲级联赛中，没有一名球员的传球成功率比金玟哉更高。金玟哉在球场和空中球争夺中都表现出了存在感”，解释了将他选定为候选人的理由。金玟哉上赛季在意甲联赛中为那不勒斯队时隔33年再次夺得联赛冠军做出了决定性贡献，但在本赛季即将开幕的7月份，他转会到了德甲豪门球队拜仁慕尼黑。 金玟哉是第4位被入围金球奖最终候选名单的韩国球员。2002年当时效力安德莱赫特队的薛琦铉首次被提名为候选人，2005年当时效力曼联队的朴智星也入围名单。孙兴慜（托特纳姆热刺队）也在2019年和2022年两次入围候选名单，但今年没有入选。孙兴慜在荣登英超联赛（EPL）射手王的去年金球奖获奖者选定投票中，在30人中排名第11位，创造了亚洲球员的历史最高排名。金球奖获奖者将由100名世界记者团投票选出。 金球奖历届最多（7次）获奖者里奥内尔•梅西（迈阿密国际队）和去年的获奖者卡里姆•本泽马（阿尔伊蒂哈德队•又名吉达联合）、基利安•姆巴佩（巴黎圣日耳曼队）、埃尔林•哈兰德（曼城队）、哈里•凯恩（拜仁慕尼黑队）、罗伯特•莱万多夫斯基（巴塞罗那队）等30名足球明星被列入候选名单。历史上第二多的5次获奖者克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（阿尔纳斯尔队•又名利雅得胜利）的名字没有出现在该名单中。 金球奖获奖者将于10月30日公布。

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