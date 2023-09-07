再次实施义警制的设想告吹……是谁的责任？. September. 07, 2023 08:28. . 最近，从执政党相关人士那里听说了国务总理韩德洙亲自宣布的“重新实施义警制”方针实际上告吹的背景。 韩德洙8月23日在发表凶恶犯罪对策的对国民谈话中表示：“将积极讨论重新实施义警制。”但仅过一天，总理室就表示：“其核心要义，是以现场为中心重新部署警察人力，如果需要进一步加强，将考虑重新实施。”通过发放说明资料，加入“积极讨论”一词，降低了调门。 按照惯例，通常国务总理亲自表示“将积极讨论”，就会被理解为“将推进”的意思。韩德洙在宣布当时还强调说：“这是政府一定要守护国民安全的日常生活和生命的非常觉悟。” 令韩德洙的话黯然失色的是，国防部长李宗燮8月25日出席国会国防委员会全体会议时就重新实施义警制的讨论表示：“这不是可以轻易同意的事情。没有具体协商过。”意思是，不能恢复因导致兵力资源不足而废除的义警制。 对于总理亲自出面宣布的事件发生意外事件的原因，执政党相关人士表示：“这是政府内部看不见的矛盾斗争起到作用的结果。”他说：“最近宣布了部长、次官级人事安排，企划财政部出身人士得到重用，出现了想要牵制企划财政部长出身的韩总理的氛围。在这种趋势下，政权有力人士阻止了重新实施义警制的讨论。” 对于该相关人士具体提及实名的说明，总统室相关人士断然否认说：“虽然听到过这样的话，但这是荒唐的小说。”总统室另一名相关人士表示：“之所以出现似乎朝鲜时代党派斗争中才会出现的话，是因为宣布重新实施义警制的讨论和推翻过程并不顺利。” 总理室的内心想法也令人好奇。但总理室相关人士惜字如金地表示：“正如韩总理出席国会预算决算特别委员会时回答的那样，重新实施义警制的讨论并没有成为泡影。”国民力量党相关人士表示：“听说总理室方面抱怨道，发表对国民谈话时在座的警察厅长尹熙根提到了8000人的数字，把事情搞大了。”当时尹熙根表示：“将与相关部门协商运营8000名左右的方案。” 在互相责怪的情况下，警察也流露出委屈。警方某相关人士表示：“在接连发生暴力犯罪威胁国民生命的严重状况下，说因为警察组织理论过度主张重新实施义警制，这像话吗?。虽然有很多话要说，但现在无话可说。” 包含政府非常觉悟、作为凶恶犯罪对策提出的重新实施义警制的讨论，似乎最终将化为泡影。治安政策是守护国民生命和财产的事情。至少不能再发生政府为了安抚不安的国民而宣布举措、却反而加深不信任的事情。

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