美国商务部长吉娜•雷蒙多：“正在讨论延长三星-SK中国工厂的半导体限制期限”. September. 05, 2023 08:24. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 美国商务部部长吉娜•雷蒙多当地时间3日就是否延长对三星电子和SK海力士的中国工厂引进半导体设备的限制措施表示：“正在讨论中”，“谁也没有说希望与中国进行半导体脱钩（decoupling）。” 雷蒙多部长当天在接受CNN采访时，就对华半导体设备进口限制表示：“对于我们下个月采取的措施，我们不会提前说。”她还强调说：“我们禁止的是中国想要用于军事用途的最精密、最强大的半导体的出口”，“美国在国家安保方面，将限定限制半导体。”她接着说：“从这个角度来看，绝对不会向中国出口可用于军事用途的人工智能（AI）半导体，但不太敏感、用于商业用途的半导体将继续出口。” 雷蒙多部长的上述发言被解释为承认了延长出口限制的必要性。去年10月，商务部限制高性能DRAM和NAND闪存半导体设备进入中国，对三星电子和SK海力士等公司的限制措施推迟了1年。据悉，商务部正在研究以限制三星电子和SK海力士中国工厂的半导体设备技术水平，但不另行明示延期期限的方式延长限制的方案。 另一方面，雷蒙多部长警告说：“我们要求中国解决美光、英特尔、波音等美国企业的担忧”，“我们（对中国）有很多出口管制、海外投资审查、关税等工具。如果有必要，随时准备好拿起鞭子或棍棒（stick）。”

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