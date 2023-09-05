郁陵机场根据已停产的飞机标准设计，重新设计将不可避免. September. 05, 2023 08:24. by 卞钟国记者 bjk@donga.com. 据悉，以2025年开航为目标、已经进行30%左右工程的郁陵机场，正在再次推进设计变更。郁陵机场此前按照韩国没有一架的50人座小型飞机进行了设计，但由于航空市场形势的变化，需要投入更大的飞机，因此跑道等需要进一步扩大。 综合《东亚日报》记者4日的采访，国土交通部等部门正在考虑开通目前可搭乘80人的“ATR 72”飞机和“E190-E2”飞机执飞郁陵岛。但目前正在建设的机场，是按照比它更小的“ATR 42”“DHC-8-300（Q300）”等50人座飞机可以起降的大小（2C级）设计的。在航空业界，50人以下的飞机没有经济性，目前没有拥有的地方，也没有计划引进的地方。Q300甚至已于2009年停产。 此前，政府在2013年以2C级机场为基准进行了可行性调查。但如果工程按原计划完工，很有可能成为没有航空公司开通业务的“幽灵机场”。 政府事后了解情况后，决定将设计改为扩大跑道两侧安全区域（着陆台）等、以符合80人座飞机起降的机场标准。因此，总事业费也将从目前的6651亿韩元增加少则数十亿韩元、多则数百亿韩元。

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