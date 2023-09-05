金河成成为首位突破单赛季30次盗垒大关的韩美职棒大联盟球员. September. 05, 2023 08:23. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28岁•圣地亚哥教士队）作为韩国选手首次在美国职业棒球大联盟（MLB）成功实现了一个赛季30次盗垒的记录。 在4日的主场比赛中，作为1号击球手兼2垒手首发出场的金河成在第1局下半局的第一个击球位上，面对旧金山巨人队的首发投手艾利克斯•科布（36岁），击出了右前安打后，在下个击球手小费尔南多•坦尼斯（24岁）的击球位时偷走了2垒。这是继上月26日与密尔沃基酿酒人队的客场比赛中创下本赛季第29次盗垒后，时隔9天再次出现的赛季第30次盗垒。 本赛季第31次盗垒当天就出现了。金河成在球队以4比0领先的第4局下半局，在2人出局3人在垒的情况下取得四坏球上垒后，再次偷走了2垒。这是金河成在本赛季第4次在一场比赛中偷垒2次以上。但是金河成在第一局和第四局分别因未能打出后续打而未能得分。圣地亚哥队最终以4比0击败旧金山巨人队，延续了3连胜。 在此之前，秋信守（41岁•SSG）2010年在克利夫兰印第安人队效力时期创下的22次盗垒记录是韩国人MLB单赛季最多盗垒记录。裴志焕（24岁•匹兹堡海盗队）在本赛季也创下了22次盗垒的记录。金河成在上个月5日已经成功取得了本赛季第23次盗垒。 如果金河成在剩下的24场比赛中能再追加2次盗垒，就可以与2019年在Kiwoom队效力时期创下的韩国职业棒球个人赛季最多盗垒记录（33次）并驾齐驱。另外，如果将目前为17个的本垒打再增加3个，将成为继秋信守（2009年、2010年、2013年）之后第二个在MLB舞台上创下20个本垒打-20次盗垒记录的韩国击球手。在亚洲出身内野手中，此前还没有人加入MLB 20本垒打-20盗垒俱乐部。

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