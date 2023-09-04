“单前锋孙兴慜”一出场就上演帽子戏法，带领球队5比2取得客场大捷. September. 04, 2023 09:00. by 金培中 wanted@donga.com. 孙兴慜（托特纳姆热刺队）在打开赛季进球账户的同时，还上演了帽子戏法，带领球队延续了联赛连胜的脚步。 孙兴慜在2日与伯恩利队的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛（EPL）客场比赛中首发出场，攻入3球，带领球队以5比2完胜对手。孙兴慜在上半场第16分钟利用一记右脚射门将比分扳成1比1。这是他在4场联赛中攻入的本赛季首粒入球。下半场第18分钟，孙兴慜又用右脚打进了一粒将比分扩大至4比1的进球，3分钟后，他又用左脚攻破对方大门，上演了帽子戏法。孙兴慜被选为相当于当场比赛最佳球员（MVP）的“Man of the Match”。英国媒体《伦敦足球》给孙兴慜打了满分10分。 这是孙兴慜在英超联赛中第四次上演帽子戏法，也是他自去年9月18日与莱斯特城队的比赛后时隔1年再次上演帽子戏法。在与伯恩利的比赛结束后，孙兴慜在自己的社交媒体上写道：“在良好的氛围下迎来了A级比赛的休息期。”英超联赛将休息到15日。在此期间，韩国国家足球代表队将在英国与威尔士（8日）、沙特阿拉伯（13日）进行A级比赛两连战。去年，孙兴慜在A级比赛休息期即将到来之际，在与莱斯特城队的比赛中，时隔7场比赛攻入赛季首粒进球并上演了帽子戏法。 本场比赛贡献3球的孙兴慜在英超联赛中共打入106球，在该领域排名上升至历史第30位。他超越了自己平时称为偶像的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（103球）和前切尔西功勋球员迪迪埃•德罗巴（104球）。 当天，孙兴慜在赛季开始后首次作为单前锋首发出场。在此前的3场比赛中，孙兴慜都作为左边锋出场，但随着单前锋里沙利松退到替补席上，他接过了这个位置。托特纳姆热刺队主教练安吉•波斯特科格鲁因在此前的3场联赛比赛中，里沙利松的竞技能力未能达到预期效果，将孙兴慜推举为单前锋，并取得了巨大成功。波斯特科格鲁教练赛后表示：“孙兴慜无论是在中路踢球还是在边路踢球，都做得很好。他是一名在任何位置都能进行比赛的选手”，称赞了孙兴慜当天的单前锋表现。另外，对于哈里•凯恩（拜仁慕尼黑队）前往德甲联赛后球队仍未引进新前锋一事，他表示，“孙兴慜的活跃也是原因之一。”英国广播公司（BBC）报道说：“如果托特纳姆热刺队的球迷们对凯恩离开后进球会在哪里爆发感到好奇，那么现在或许就能得到答案了。”与伯恩利队的比赛下半场第27分钟，替补孙兴慜上场的里沙利松连续4场比赛没有取得进球。 赛后孙兴慜表示，“虽然我是队长，但球队里有很多优秀的球员。他们帮了我很多忙”，“我的作用很简单。我努力成为模范，并努力带领球队去赢得胜利，想笑，想在赛场内外都有责任感。”当天，托特纳姆热刺队的后卫克里斯蒂安•罗梅罗和中场詹姆斯•麦迪逊也打开了得分炮，队长团合计攻入了5粒进球。罗梅罗和麦迪逊是帮助“队长”孙兴慜的副队长。揭幕战平局后已取得联赛3连胜的托特纳姆热刺队积分达到10分（3胜1平），位居英超积分榜第二位。 另外，上赛季英超联赛射手王埃林•哈兰德（曼彻斯特城队）也在当天主场面对富勒姆队时上演帽子戏法，带领球队以5比1取得了胜利。哈兰德取得了本赛季联赛第6粒进球。布莱顿队19岁的超级新星埃文•弗格森在与纽卡斯尔联队的比赛中上演帽子戏法，帮助球队3比1赢得了胜利。这是自1995年9月以来，28年来首次有3名球员在同一天举行的英超联赛中上演帽子戏法。

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