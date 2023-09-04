朝野政党，绝食对吃播……国民安心被抛在脑后. September. 04, 2023 08:59. . 围绕日本福岛核污染水排放问题的朝野政党政治斗争正在走向“绝食”与“吃播”的对决。 截至3日，共同民主党代表（党首）李在明已经绝食4天。李在明在8月31日就任一周年记者会上宣布了“无限期绝食”。作为解除绝食的条件，他向尹锡悦总统提出了“阐明反对核污水排放的立场、向国际海洋法院起诉”“就破坏民生、损害民主向国民谢罪”“全面进行国政改革和内阁改组”。此前6月，共同民主党议员尹在甲、禹元植进行了反对核污染水排放入海的绝食示威。 李在明在宣布绝食当天针对政府表示：“不仅没有抵抗日本的核废水排放恐怖袭击，反而附和，成了共犯。”李在明的记者招待会声明中充斥着“增加”不安感的主张，称“大韩民国正在崩溃”。在检方4日要求李在明到场的情况下，再加上是在国政监查和民生法案处理等积案如山的9月定期国会开始前一天开始绝食，立即引发了“防弹用绝食”的批评。 相反，国民力量党正在持续着“吃播”，因为共同民主党通过绝食静坐示威聚集反对核污染水的舆论，于是想通过吃播强调水产品安全。用一句话概括，就是传递“看吧，吃了这个也不会死”的信息。国民力量党8月29日举行的为期两天一夜的宴会上一直以水产品为主。聚餐也在生鱼片店举行。该党院内代表尹在玉在会上表示：“我们将一直积极促进（水产品）消费，让国民安心，直到‘现在可以了’为止。”党政策委员会议长朴大出还表示：“李（在明）代表来这种地方，吃点（水产品）吧。” 国民力量党标榜“科学政党”，排斥“奇谈怪论”，反复传达排海安全的信息。其核心有将“核污染水”用语正式化成日式表述“核污染处理水”的动向。该党是在主张“这是对污染进行处理后排放的水”。这种用语的变更能否立即触动国民还是个疑问。高丽大学心理学系教授许泰均（音）曾在某节目中回顾2008年疯牛病事态时表示：“政府试图以患疯牛病的正确概率为依据与国民进行沟通，但国民的反应是，‘什么呀，我现在很惊慌，难道要说出数字吗’。” 朝野政党走向增加和遏制国民不安的极端十字路口，攻防战正在激化。李在明3日就政府和执政党研究改称“污染处理水”表示：“这是不让把污染水称为污染水的创氏改名的奇怪言辞。”相反，国民力量党则回击称，李在明代表“企图否决逮捕同意案”“这是与国民不安交换的防弹场外集会”。 最终，这片土地上只剩下不安的国民。在1日发表的韩国盖洛普调查中，75%的人表示担心福岛核污染水排海会污染海洋和水产品。回答“不担心”的占22%。在野党完全回避科学根据，执政党只强调科学安全，但安全和安心是不同的问题。朝野都应该停止把不安的国民利用在有利于本党的政治战略上的想法。

한국어