尹锡悦：“共产势力煽动反日情绪……误导民众戴维营合作会带来危险”. September. 02, 2023 08:11. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 尹锡悦总统1日表示：“共产极权主义势力和机会主义追随势力以及反国家势力仍在煽动反日情绪，误导民众似乎戴维营形成的韩美日合作体系会使大韩民国和国民陷入危险之中。”针对在野党就应对日本福岛核电站污染水排放、洪范图将军半身像迁移争议等过程中提高攻势，尹锡悦进行了强烈的批评。 尹锡悦当天在首尔市瑞草区良才洞国立外交院举行的外交院60周年纪念仪式上发言时表示：“现在我们的自由不断受到威胁。”他指出：“外交路线的模糊性意味着价值和哲学的缺失。不能给对方预测可能性的外交绝对不会获得信任和国家利益。”分析认为，他是在强调与价值同盟美国更加密切的“战略明确性”，而不是前任文在寅政府追求的美国和中国之间的“战略模糊性”。 尹锡悦还表示：“我们应该与共享自由、人权、法治普遍价值的国家、尊重立足于规范的国际秩序的国家一起，构筑坚实的安保和经济、信息和尖端技术的合作网络。”韩美日首脑8月18日在美国戴维营会面，为了守护印度太平洋地区的和平与繁荣而构建了全面、多层次的三国合作体系，他是在强调此举的意义。 此外，尹锡悦还嘱咐：“国立外交院应该起到指南针的作用，让我们的外交官以明确的价值观、历史观、国家观为基础执行外交。请明确大韩民国外交的理念和价值指向，并立足于此进行研究和教育。” 尹锡悦在纪念仪式结束后，还与38名新任外交官候选人进行了谈话。总统办公室表示：“这是现职总统首次以员工会议的形式与外交官候选人见面。”尹锡悦与出席者一起在国立外交院庭院里种下了一棵盘松。总统室解释说：“这包含着希望外交官候选人在国际社会上坚决、毅然实现自由、人权、法治的普遍价值的含义。”

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