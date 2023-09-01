创造青年工作岗位、应对地方消失……答案就在倡导农业、回归农村. September. 01, 2023 08:35. . 39岁的吴长勋（音）是位于济州西归浦市的“本垒打农场”的社长。虽然他在职业棒球二队效力10年，当过跑垒王、打点王，但在2017年回到老家，继承了父亲的柑橘农场。他并不是单纯地继承家业。他引进了根据需要提供水、肥料的智能农法，降低费用，开通网上直销渠道，使销售额翻倍增长。吴长勋表示：“付出多少努力，就有多少成果，从事农业是一件幸福的事情。” 像吴某一样回到故乡的年轻农业人，正在从最底层开始改变农村。特别是熟悉信息通信技术、尖端农法的青年们正在变为“农业企业家”。很多人将归农经验、务农知识传授给其他青年，开发并普及智能农场设备。 要解决因迅速的老龄化、低出生率面临消失危机的地方消失问题，钥匙也掌握在回归农村的青年层手中。因为他们能够代替传统农业，培养从未尝试的新作物，创立“食品科技”企业，创造地区社会不足的优质青年工作岗位。用国产坎贝尔葡萄制作蜂蜜酒的“Booze&Buzz”、用庆北闻庆市直接栽培的苹果和有机农产品生产手工甜点的“闻庆一天”等，就是很好的例子。利用当地农产品的特色加工食品作为“爱乡捐赠制”的答谢品，也备受瞩目。 随着具有挑战性的青年农民增多，海外对“韩国食物”的关注度提高，曾是代表性内需产业的农业正在转变为出口产业。韩国产草莓、甜菊糖番茄在中东、东南亚被当作最高级的进口水果。韩国青年农业企业开发的智能农场工厂正在出口沙特阿拉伯、阿联酋等国。每年增长10%的全球智能农场市场，预计到2025年将扩大到29万亿韩元。在塑料大棚上结合信息通讯、机器人技术的韩国智能农场技术，因为性价比高，与发达国家相比竞争力也很高。 30多年来依靠得中国特需之助的制造业出口成长起来的韩国经济，现在正面临全球供应网重组和中国经济停滞等巨大挑战。生产性农业、优质农产品和加工食品出口结合高水平信息通讯技术，可能成为突破这一局面的导火索。对于青年们开启的农村、地区社会的革新，政府和地方自治团体应该不惜提供一切支援。

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