“脱北”青年金一赫：“姑姑因隐瞒我脱北的事实，遭拷问后死亡”. August. 31, 2023 08:10. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “虽然痛苦得像是手要断掉，但我忍耐下来，相信只要过了这条河，就会有一个好世界。” “脱北（逃离朝鲜）”青年金一赫（音，照片）30日在统一部主办的论坛上介绍了2011年他用一根绳子渡过图们江的情况。金某在最近的联合国安理会会议上直接针对朝鲜国务委员会委员长金正恩表示“独裁不会永远”，因而受到了关注。 金某当天在首尔市中区威斯汀朝鲜酒店举行的韩半岛国际论坛讲台上说明了“脱北”当时的情况。他表示：“即使到达中国，只要被抓获就会被遣送回朝鲜，如果被遣送回朝鲜就会被枪毙或在政治犯收容所强制劳役直至死亡。”他还说：“为了不被公安发现，每次经过检查站时，我都会装作不会说话，躲在储物柜里。” 金某回忆说：“父亲用中国产手机通话的事实被保卫部发现，被强制带到劳役所。家人每月都要去探望父亲一次，就是为了防止（父亲）饿死。”据金某透露，在劳役所内饿死的人很多，部分人在海岸边捡干海带吃时因海带膨胀肚子破裂而死亡。 据金某透露，他的姑姑因为没有申报金某“脱北”事实，被迫与年幼的子女分离，在政治犯收容所遭受拷问和殴打后在收容所死亡。金某呼吁：“朝鲜居民也有资格和我们一样过像样的生活。希望韩国社会继续关注朝鲜的人权实态。” 当天的韩半岛国际论坛以“朝核、人权和统一”为主题举行。虽然前任文在寅政府更名为韩半岛国际和平论坛，但随着“和平”两字的消失，又恢复了原有名称。代读统一部长金暎浩主题演讲的文承贤次官强调：“尹锡悦政府认为，朝鲜人权问题与朝鲜核问题一样重要。”

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