韩国明年预算为657万亿韩元……2.8%的增长率创历史新低. August. 30, 2023 08:34. by 世宗=金道亨记者、李相宪记者 dodo@donga.com,dapaper@donga.com. 明年韩国政府的预算比今年增加2.8%，达到656.9万亿韩元。这是自2005年以来最低的支出增长率。在预计史上最大幅度的税收减少的情况下，政府计划把支出增加率比今年（5.1%）大幅降低，以减少国家财政的赤字规模。通过23万亿韩元规模的支出结构调整准备的预算，将重点放在加强对低收入阶层、残疾人、老人、青年层等的支援的“弱势群体福利”上。 政府29日召开国务会议，确定了包含上述内容的2024年度预算案。副总理兼企划财政部部长秋庆镐表示：“由于累积了超过1000万亿韩元的国家债务，财政状况依然困难，今年和明年的税收情况也不容乐观。2.8%的支出增加率是自2005年财政统计整顿以来的历史最低水平，是政府为守护健全财政而煞费苦心的决定。”本届政府今年的预算案已把文在寅政府期间平均8.7%的预算增幅下调至5.1%。 在紧缩财政基调下，为了确保支出余力，政府着手23万亿韩元规模的支出结构调整。被指出存在“研究费卡特尔”问题的研发预算削减了7万亿韩元，被指执行不当问题的补贴事业预算削减了4万亿韩元。 随着政府提倡“弱势群体福利”，保健、福利、雇佣预算比去年增加7.5%，共分配了242.9万亿韩元。利用该预算，将四人家庭标准的生活补助从162万韩元上调到183.4万韩元，上调13.2%（21.3万韩元），废除了重度残疾人医疗补助义务人标准。 此外，政府支援的老人工作岗位将从今年的88.3万个增加到明年的103万个，老人工作岗位津贴也将在6年内提高2万-4万韩元。带薪育儿休假，如果父母全部休育儿假的“双照顾”期限超过3个月，可以比现有（1年）延长6个月。其中还包括优先向生育家庭提供公共、民间住宅的方案。 在当天的国务会议上，尹锡悦总统强调：“我国政府坚决反对前政府深陷的‘财政万能主义’，切实转换为健全的财政基调。将集中支援实现真正的弱势群体福利、加强国防、法治等国家本质功能、为创造优质工作岗位确保增长动力的三大核心领域。”明年预算案将于9月1日提交国会。国会必须在法定时限12月2日之前审议并表决预算案。

한국어