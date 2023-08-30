超越管理型“室长”局限的课题集中型“次官补”的领导能力. August. 30, 2023 08:34. . “你知道政府部门次官补和室长的差异吗？” 采访政府改组，记者向10多名公务员提出了上述问题。因为想知道行政安全部最近取消地方自治均衡发展室室长职位，新设次官补职位（相当于部长助理）的背景。但大部分公务员都表示“不清楚”。只有负责过人事业务的一两个人隐约知道其中的差异。 在韩国公职社会，次官补和室长在阶级上似乎没有太大差异。两个职级都属于“高级公务员级”，过去都被称为“一级公务员级”。这是政务职次官以下职业公务员可以登上的最高职位。工资待遇也一样。 但是如果仔细观察，就会发现两者存在重要的差异。那就是工作方式。 室长带领局长级高层公务员等部下工作。掌管组织的大小事务，是国室的最终裁决者。如果非要说的话，接近于“万机亲览型领导”。 相反，次官补则以课题为中心直接应对悬案。摆脱组织生活，有余力集中于特定课题。因此，一般有被任命为具有特定业务专业性的公务员的倾向。 记者在采访中见到的大部分前任公务员都吐露了“室长”体制的局限性。一位退休公务员说：“在担任室长时，手脚被捆绑着，只做传上来的裁决拍板工作，时间就过去了。因为觉得随时都有可能被解雇，所以只能致力于组织稳定。” 据分析，行政安全部自2013年以后时隔10年新设次官补一职，是因为认为用现有的国室体制的文法很难应对地方消失的问题。即，摆脱组织法则，进行创意性、破格的尝试。次官补还适合灵活应对急剧变化的市场，发挥民间企业的敏捷（Agile）领导能力。 虽然很难进行一对一的比较，但美国也有在部长、副部长下设多名具有专业性的次官补（Assistant Secretary）的情况。负责韩国的美国国务院东亚太事务局助理国务卿，其专业性和地位甚至高于韩国的次官级。汉阳大学行政学系教授金锡恩（音）表示：“美国为了利用次官补的优点，起用比韩国更具专业性的次官补。” 当然，不能断言所有问题都能比室长处理得好。如果只设立职位，不赋予权限，就有可能成为无用之物。但是，如果将次官补投入到虽然努力了很长时间，但解决之策仍遥遥无期的低生育问题、劳动、教育、年金等迫切需要改革的领域、正在摸索作用变化的统一领域等，预计将会成为很好的刺激剂。 另外，在出现总统室出身的次官们掌握部门、运营僵硬的批评的情况下，具有专业性的次官补可以起到润滑油的作用。这也契合尹锡悦总统的初衷，即“将以把权限移交给最优秀的人才专家并信任、委托工作的系统运营国政。”

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