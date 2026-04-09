开战39天后“停战两周”，霍尔木兹海峡开放

美国和伊朗当地时间7日突然就“停战两周”达成协议。今年2月28日由美国和以色列空袭伊朗开始的炮声在39天后暂时停止。特别是，双方在距离美国总统特朗普宣布的暂缓攻击伊朗发电厂的时限7日晚8时（以美国东部时间为准，韩国时间8日上午9时）仅剩88分钟的情况下，就停战达成协议，避免了眼前的破裂。此外，伊朗表示，将保障停战期间战争爆发后封锁的中东核心原油运输通道霍尔木兹海峡的安全通行，世界能源物流也暂时得以喘息。但是，由于美国和伊朗围绕霍尔木兹海峡的控制、核和导弹等敏感焦点问题存在明显的立场差异，很多人预测谈判将面临困难。两国将于10日在巴基斯坦首都伊斯兰堡讨论具体的停战方案。特朗普7日下午6时32分在“真实社交”平台上表示：“在伊朗同意霍尔木兹海峡完全、立即、安全开放的前提下，我同意停止对伊朗的轰炸和攻击两周。”他主张：“之所以作出这样的决定，是因为我们已经完成了所有军事目标，而且非常接近与伊朗的长期和平、中东地区和平相关的最终协议。”直到同一天上午，特朗普还宣称“今晚一个文明将彻底消失”，将军事威胁程度提高到最大值，然后突然接受了斡旋国巴基斯坦提出的停战方案。伊朗外交部长阿拉格奇也在同一天的声明中表示，“如果停止对伊朗的攻击，我军将停止防御作战”，同意停战。他还表示，今后两周内，通过霍尔木兹海峡的安全航行也将在“伊朗军队的协助下”进行。不过，双方围绕停战条件的分歧依然存在。伊朗方面的立场是，伊朗提出包括△允许铀浓缩△持续拥有霍尔木兹海峡控制权△撤出中东境内美军战斗兵力△美国承诺防止战争再次发生△支付战争损失赔偿金等在内的10项结束战争方案，美国接受了这一方案。相反，特朗普只表示“愿意讨论”这10项提议，暗示不会单方面接受伊朗的要求。对此，有分析认为，谈判将面临很多困难，两周的时间太短，无法达成协议。《华尔街日报》7日分析说：“美国和伊朗的可持续协议仍不稳定。”华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com